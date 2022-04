A verdade sobre o vestido de noiva Meghan Markle, que foi inspirado em outro casamento real

O casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry aconteceu em 2018 mas, até agora, muita coisa vem sendo “descoberta”. Verdadeiros easter eggs que encontramos e te contamos aqui. Um detalhe bastante importante sobre o vestido da atual duquesa de Sussex foi notado: a semelhança do seu vestido de noiva com o da princesa Angela de Liechtenstein, uma panamenha-americana.

Na época, muito se falou sobre o vestido de Meghan, assinado por Clare Waight Keller para a grife de luxo Givenchy, sobre o decote canoa e a referência à personagem de Audrey Hepburn no clássico do cinema ‘Bonequinha de Luxo’, lançado nos anos 1950. Mas, Meghan não foi o primeiro membro da realeza a usar um vestido com um decote canoa.

Antes dela, a princesa Angela de Liechtenstein, uma panamenha-americana, usou um modelo muito semelhante quando se casou com o príncipe Maximilian de Liechtenstein, em Nova York, em 2000. Ambos os vestidos têm decotes em barco e compartilham a mesma estética clean e moderna.

Liechtenstein é um um pequeno principado localizado no centro da Europa, localizado nos Alpes entre a Áustria, a leste, e a Suíça a oeste. Pouco mais de 34 mil habitantes moram nos seus 160 km².

Enquanto o decote de Meghan Markle era um pouco mais amplo que o de Angela, as duas mantiveram suas jóias simples e acessórios com tiaras usadas para trás em suas cabeças, véus esvoaçantes e seus cabelos presos em coques baixos.

No dia do casamento de Angela ela usou um vestido branco elegantemente simples desenhado por ela mesma com decote em barco e mangas compridas. Quando o duque e a duquesa de Sussex se casaram em 2018, as pessoas notaram as semelhanças entre os conjuntos de casamento da princesa Angela e Meghan Markle.

Meghan pode ter usado o vestido de Angela como inspiração, já que ela era uma mulher negra que se casava com a realeza europeia. Muitos comentaristas e fãs da realeza se perguntam se Meghan se inspirou na princesa Angela.

O admirador da realeza @corvidaae escreveu no Twitter: “É insano como Meghan Markle usou quase exatamente o mesmo vestido de noiva que a princesa Angela de Liechtenstein”.