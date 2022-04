Zé Felipe faz aniversário surpresa para esposa Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca recebeu uma baita surpresa de seu esposo, o cantor Zé Felipe. Para celebrar seus 23 anos, ela ganhou uma festa de aniversário surpresa pelos seus 23 anos, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

“Hoje é meu dia! Acordei muito feliz, com surpresas de pessoas que eu amo, faltando outras pessoas que também amo muito, mas vivendo tudo diferente de qualquer outro ano! Estou muito, muito feliz, obrigada por todas as mensagens, obrigada por tudo sempre!!! Eu amo vocês”, escreveu Virginia.

O casal está aproveitando os famosos parques da cidade com a filha, Maria Alice. Na quinta-feira (7), ela compartilhou fotos da família curtindo o Magic Kingdom, principal parque da Disney.

“De volta a esse lugar mágico. Desta vez, com minha família. Foi tudo incrível”, comentou ela em sua conta oficial no Instagram.

Papais novamente

Zé Felipe e Virginia já são pais de Maria Alice, de 9 meses, e agora esperam seu segundo filho.

“Maria Alice foi promovida à irmã mais velha! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, publicou o casal no Instagram, mostrando que Virginia realizou nove testes de gravidez. Todos deram positivo.

Zé Felipe e Virginia estão juntos desde junho de 2020 e são um dos casais mais populares do momento. Tudo na vida dos dois se desenrolou de forma muito rápida: assumiram o namoro, noivaram, se casaram e tiveram a primeira filha em apenas dez meses.

Sucesso no YouTube

Virginia comanda, ao lado de Camila Loures, o podcast “Podcats”. Nele, a dupla entrevista diversas personalidades artísticas, de Anitta a Maiara & Maraisa.

O podcast é realizado uma vez por semana e atualmente está em sua segunda temporada. Já foram mais de 25 episódios até a presente data. O canal do podcast no YouTube conta com mais de 1,76 milhões de inscritos.

