‘Tudo Por um Pop Star’ teve cena nojenta de gravar, revela Maisa

Quem nunca foi muito fã de alguém? Em “Tudo Por um Pop Star”, Maisa Silva, Mel Maia e Klara Castanho dão vida a três adolescentes fissuradas em uma boy band que estão dispostas a tudo para conhecer os ídolos.

O filme foi o escolhido da vez para a “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (8), na TV Globo. As três atrizes, grandes estrelas dos adolescentes, se reuniram para dar vida às personagens do livro de mesmo nome da autora Thalita Rebouças, conhecida por seus romances teens.

Mas nem tudo foi mil maravilhas: uma das cenas foi particularmente nojenta de se gravar, segundo revelou Maisa. Trata-se da sequência em que as personagens se envolvem em uma “guerra de comida”. O principal problema era que, além de jogar comida umas nas outras, o set de filmagem também estava bem quente.

“Realmente, era quase um contato com o inferno. Eu me senti bem próxima. Eu fui carregada pelas meninas. Foi um perrengue delicioso fazer. Faria tudo de novo”, comentou Maisa, em entrevista na época de lançamento do filme.

“Estava com uma ‘pizza’ imensa porque eu tenho um problema sério com suor e riam da minha cara. Todo mundo ficou com nojo de mim, mas foi gostoso”, relembrou Mel Maia, na mesma entrevista.

O enredo

“Tudo Por um Pop Star” segue Gabi (Maisa Silva), Manu (Klara Castanho) e Ritinha (Mel Maia), três adolescentes que tentam convencer seus pais a deixarem elas viajarem sozinhas para viajar ao Rio de Janeiro.

O passeio tem um objetivo bem específico: acompanhar a banda Slavabody Disco Disco Boys, grupo favorito de todas as meninas brasileiras. Eles anunciam uma turnê pelas principais cidades do país, fazendo com que o trio não queira ficar de fora.

Para a viagem, elas contam com a ajuda de Babette (Giovanna Lancellotti), uma prima de Manu.

