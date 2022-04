Tristeza dupla: Mãe de Marília Mendonça se encontra com pai de Cristiano Araújo e emociona seguidores. (Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (6), a internet presenciou o registro de um encontro muito emocionante, que mexeu com o coração dos usuários.

João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo que faleceu em 2015, deixou o coração dos seguidores com um grande aperto ao compartilhar um registro ao lado de Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, falecida em acidente de avião no ano passado.

Pelas duas grandes perdas do nome da música, os seguidores ficaram tocados com o encontro dos pais dos artistas, trazendo a memória da importância de ambos os cantores para o cenário musical do sertanejo.

Na legenda da foto, João Reis explanou a saudade que sente, além de mencionar a necessidade de seguir em frente.

“Duas vidas, dois destinos, dois corações machucados pelos desígnios de Deus! Fomos os mais felizes pela alegria, pelo o amor de nossos filhos, um orgulho de sermos tão queridos por causa deles e uma saudade incompatível pelas suas faltas”, escreveu o pai do artista falecido.

“Temos a semente deixada por eles e por isso temos o dever de seguir em frente porque a dor nos deu uma pausa para não ficar apenas lamentando, pois os seus frutos são as nossas alegrias de hoje”, completou.

“Muito obrigado minha amiga pela visita, que Deus possa continuar fortalecendo seu coração, porque você ainda tem muitas coisas a fazer”, finalizou João.

Marília Mendonça e Cristiano Araújo, duas estrelas que hoje brilham no céu

As mortes dos dois artistas possuem em comum um desfecho a partir de uma tragédia.

No ano passado, Marília Mendonça estava com 26 anos de idade e viajava para cumprir agenda de shows no estado de Minas Gerais.

A aeronave teria caído em um curso d’água próximo da rodovia BR-474 em Piedade de Caratinga, uma cidade no oeste de Minas, no Vale do Rio Doce. A morte da artista chocou o país, pois minutos antes do acidente, Marília havia compartilhado registro em suas redes sociais.

Veja mais: Jovem que ‘não pode sorrir’ assina contrato de modelo e passará a inspirar outras pessoas

Já em 2015, Cristiano Araújo morreu após acidente de carro em Goiás. Na época, o cantor tinha 29 anos de idade e estava na estrada de madrugada juntamente com sua namorada, que também faleceu.

Ambas as mortes deixaram um grande buraco no coração dos fãs de sertanejo, além de chocar o país. Os artistas possuem um grande espaço reservado com carinho na memória dos brasileiros, através de sua arte, música e personalidade.