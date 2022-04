Pedro Scooby é o anjo do ‘BBB 22’ e deixa ‘meninos do grunge’ mais confortáveis

Pedro Scooby é o anjo do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Pedro Scooby venceu a prova do anjo, que aconteceu nesta sexta-feira (08), e poderá imunizar um de seus aliados no “BBB 22″, que está em sua fase turbo e formará o próximo paredão durante o programa ao vivo.

Pedro Scooby vence prova do anjo do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A dinâmica foi realizada em duplas que duelavam e apenas um deles iria seguir. Na disputa, os participantes foram colocados em um circuito onde precisavam acertar argolas em lugares específicos em um tabuleiro.

Em outro momento, os brothers e sisters tinham que procurar um objeto em nichos específicos e, na terceira etapa, eles foram desafiados a encaixar uma série de engrenagens em um painel de forma com todas se conectassem e girassem juntas.

Moradores do "BBB 22" se preparam para a prova do anjo (Reprodução/Globo)

Nos primeiros duelos, passaram para a Semifinal Jessilane, Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Gustavo. Já para no round final, duelaram Scooby e Arthur, deixando os meninos do quarto grunge mais tranquilos. Vale destacar que Douglas Silva não participou da prova do anjo por ser o líder.

DG na liderança

Douglas Silva é o novo líder do “BBB 22″. O ator precisou passar por oito etapas para conquistar o cargo mais importante do reality show, além de uma vaga no Top 8 verdadeiro. Ele ganhou ainda R$ 10 mil.

Douglas Silva é o líder do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Em um jogo da memória, os brothers e sisters tinham quatro cards diferentes e tinham que acertar onde estavam em um painel gigante: “É com esses cards que vocês vão jogar”, avisou Tadeu Schmidt.

Antes de caminharem para o jardim, onde a prova foi realizada, eles fizeram o sorteio da ordem na sala e a ordem ficou: Douglas Silva, Gustavo, Arthur Aguiar, Jessilane, Paulo André, Natália, Linn da Quebrada, Pedro Scooby e Eliezer.

Arthur voltou!

Fim do quarto secreto! Arthur Aguiar volta ao "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Nesta terça-feira (07), Arthur Aguiar revelou para os demais participantes do “BBB 22″ que o paredão, onde ele foi “eliminado”, não passou de uma pegadinha do big boss.

Depois de colocar todo mundo na Xepa, o ator se vestiu de coelho e distribuiu ovos, mas a surpresa veio quando ele tirou parte da fantasia e revelou que o Top 8 voltou a ser Top 9.

