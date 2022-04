Pantanal: Dira Paes diz que estava ‘conectada’ com Letícia Salles para criar Filó

Nos próximos dias, a jovem Filó vai envelhecer no remake da novela “Pantanal”. Após uma passagem de tempo, a atriz Letícia Salles dará adeus para a personagem, que começará a ser interpretada por Dira Paes.

Mas, a passagem de tempo fica apenas na história escrita por Bruno Luperi, já que uma foto revelou que as atrizes compartilharam momentos juntas durante as gravações da novela, que aconteceram em Mato Grosso do Sul. Na imagem, Letícia e Dira aparecem uma do lado da outra, em uma estrada.

Além do post na rede social, as intérpretes de Filó também trocaram algumas figurinhas para que a personagem ganhasse corpo e levasse a mesma ideia para o público em todas as fases do remake.

Segundo Dira Paes, ela conversou muito com a estreante nas novelas da Globo: “Eu falei para a Letícia: ‘Você tem que ficar livre, não se preocupe, a gente vai estar conectada. Quero que se preocupe com esse volume porque é uma primeira fase que tem muito da Filó com altos e baixos’”.

Nos bastidores do folhetim da Globo, Dira e Letícia determinaram alguns combinados para interpretar Filó: “Uma das características que a gente combinou foi nunca esquecer de onde a Filó veio. Ela viveu, ela é uma mulher que amadureceu muito rápido, nesse sentido a gente se uniu”, contou a veterana.

Leticia Salles e Dira Paes vivem a mesma personagem no remake de "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Já para Letícia Salles, que trabalhava como modelo antes de “Pantanal”, a mãe de um dos filhos de Zé Leôncio foi um grande desafio, já que precisou encontrar as características dela e a liberdade dada por Dira Paes ajudou neste processo.

“Eu quis dar liberdade para ela. Tentei observá-la para eu sentir essa questão dessa postura, de como ela lidava, como ela mexia, mas sem dúvida eu acho que a preocupação maior era deixar a Letícia livre para voar”, relembrou Dira.

