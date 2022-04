Nova protagonista de ‘Bridgerton’ revela como estrela da primeira temporada a recebeu no set

A grande espera terminou e os fãs da família ‘Bridgerton’ já estão se encantados com o novo romance de Londres. Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, e Kate Sharma estrelam nessa segunda temporada com mais uma bela história de amor que começa sem maiores pretensões.

Kate , interpretada por Simone Ashley, acompanha sua irmã mais nova, Edwina Sharma, em busca de um bom pretendente. Entre idas e vindas, Anthony, o filho mais velho e visconde de ‘Bridgerton’, alcança o coração dessa moça, que assim como ele tem um papel fundamental entre os Sharma. Na trama, Kate desconfia das verdadeiras intenções do talvez futuro cunhado.

Ashley fala com entusiasmo sobre o grupo unido que o elenco formou no set: “Somos como uma família”. A protagonista da primeira temporada de ‘Bridgerton’, Phoebe Dynevor, segundo a atriz, a acolheu amorosamente à família ‘Bridgerton’. Ashley não teve nada menos que palavras de agradecimento por Phoebe que a ajudou a se estabelecer dentro da história.

“Então, sim, um salve para Pheebs, te amo muito”, brincou a estrela de ‘Bridgerton’. A atriz de ‘Sex Education’ se emocionou com a série, revelando que estava trabalhando no projeto durante quase um ano inteiro! Simone Ashley tem seus maravilhosos 26 anos e quando perguntada se Phoebe Dynevor lhe deu alguma dica em relação a assumir o papel central desta temporada, afirmou que “somos colegas de elenco”.

“No ano passado, passei, tipo, onze meses com essas pessoas incríveis dando vida a essa história incrível. Então, será para sempre uma grande lembrança em meu coração e estou animada para compartilhá-la com o mundo”, disse Ashley.

A série, baseada nos romances de Julia Quinn, fez os corações palpitarem com as aventuras e tramas da aristocracia inglesa, no final de 2020 em sua primeira temporada. Agora, mais de um ano depois, curtimos esta nova temporada e uma nova história de amor confusa para desvendar.