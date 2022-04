Maíra Cardi e Cíntia Dicker trocam farpas em defesa dos maridos no ‘BBB 22′

Maíra Cardi e Cintia Dicker 'tomas as dores' dos maridos no 'BBB 22' Instagram/Montagem (Reprodução)

Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. No “BBB 22″ ou fora dele. Maíra Cardi e Cíntia Dicker, esposas de Arthur Aguiar e Pedro Scooby, respectivamente, trocaram farpas nas redes sociais em defesa dos amados.

Tudo começou quando Cíntia decidiu gravar um vídeo para os stories no Instagram dizendo que não teria paciente de ficar “se explicando”, como fez Scooby em relação a Arthur.

“Pedro é muito paciente. Só isso que eu tenho que dizer. Não ia dar conta de ficar me explicando, não. O menino não fez nada. Que loucura”, disse a modelo em seu perfil na redes sociais.

Não demorou para Maíra Cardi usar a mesma plataforma para alfinetar Cíntia.

“Vendo agora o vídeo da Cintia, ela falou o quanto o Pedro foi paciente na conversa com o Arthur e eu sou obrigada a concordar com ela. Realmente ele foi paciente. Sabe por quê? Eu tava assistindo e foi me dando uma agonia porque o Arthur falava de um assunto, ele falava de outra coisa completamente aleatória”.

A influenciadora continuou: “O Arthur até parava, olhava pra cara dele [e falava[: ‘Eu não tô falando sobre isso, nem perguntei disso, tô de boa em relação a esse assunto’. Ele [Scooby] tentava mudar o foco pra ver se mudava o assunto, porque tava feio ali pra ele. O Arthur insistia, perguntava, ele falava de outro assunto aleatório. ‘Mas eu tô falando de lilás, Pedro.’ E o Pedro falava de amarelo”.

Para completar, Maíra disse ainda que Pedro “é bom em falar de assunto aleatório”. “Às vezes nem tenha sido proposital. É que ele é bom em falar de assunto aleatório, além da paciência que ele teve tentando explicar o inexplicável. Cíntia, você tem razão”, afirmou.

O retorno de Arthur

Depois de colocar todo mundo na Xepa, Arthur Aguiar voltou ao “BBB 22″ vestido de coelho da Páscoa e distribuindo ovos na tarde de ontem (7).

Após passar alguns dias no quarto secreto, o ator chegou na casa do reality show com uma cesta de ovos de páscoa e começou a brincar com o Top 8, que agora é Top 9.

Ao ver o homem fantasiado, Natália disse: “Que lindo!” e depois saiu correndo para pegar as surpresa, sem saber que, na verdade, era Arthur. Já DG matou a charada de cara e disse: “É o Arthur”. Em seguida, o famoso tirou a fantasia e revelou que o paredão entre ele, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer foi falso.

Paulo André e Douglas Silva abraçam o brother, que volta a dizer: “Voltei! Que loucura! Voltei, moleque! Voltei!”. PA ficou sem acreditar e pegou o amigo no colo.

Eufórico, Arthur Aguiar chegou com tudo e disse para todo mundo que a colônia de férias do “BBB 22″ tinha chegado ao fim: “Que recomece o jogo! Obrigado, Brasil! Obrigado, meus pontos de luz. Obrigado, equipe! Obrigado, amor! Feliz Páscoa!”, disse o famoso para todo mundo ouvir.