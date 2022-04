Jovem que ‘não pode sorrir’ assina contrato de modelo e passará a inspirar outras pessoas

Portadora do transtorno raro, conhecido como moebius, a neozelandesa Tayla Clement é impossibilitada de mover as sobrancelhas ou o lábio superior. A condição da jovem não a permite sorrir. Entretanto, Tayla está vivendo o “melhor momento” de sua vida atualmente. Informações são do portal People.

Após assinar um contrato internacional de modelo, a jovem da Nova Zelândia, de 24 anos, levará inspiração a outras pessoas ao compartilharem sua história. O transtorno moebius está presente apenas em um grupo pequeno de pessoas no mundo, caracterizando-se como condição rara.

A condição de moebius afeta apenas 1 em 4 milhões de pessoas, sendo congênita resultando no subdesenvolvimento dos nervos.

“Minhas sobrancelhas não se movem, meus olhos não seguem da esquerda para a direita e meu lábio superior não se move, o que significa que não posso sorrir, daí o nome ‘a garota que não pode sorrir.’”

A infância de Clement

Por ser portadora desta condição, Clement teve uma infância complicada.

“As pessoas traziam sacolas plásticas para a escola e me diziam para colocá-las na cabeça porque eu era tão feia que não queriam me ver e eu não merecia ser vista”, contou. “Eu acho que quando você cresce ouvindo que você é feio e inútil, você acredita porque não sabe de mais nada.”

Para o 7 News, a jovem contou que passou por uma cirurgia com o objetivo de possibilitá-la a sorrir, movendo o tecido da coxa para os cantos da boca. Contudo, após 12 meses, os nervos de Clement não conseguiram ser despertados pelos médicos. Sendo assim, não adiantou.

“Achei que a cirurgia resolveria todos os meus problemas porque sofri muito bullying”, disse ela. “Mas não.”

No período de escola, Clement contou que o bullying seguia acontecendo. Aos 17 anos, começou a ter até 10 convulsões por dia, sendo consideradas pelos médicos como dissociativas causada por estresse traumático grave.

“Tive uma depressão tão grave que os médicos me disseram que minha saúde mental era tão ruim quanto um soldado sofrendo de PTSD (TEPT, em português, que significa Transtorno do Estresse Pós-traumático)”, contou.

Brotando autoconfiança

Após anos depois de formada, Clement conseguiu obter sua autoconfiança. Ela entrou para uma academia e iniciou mediação.

Ao lado do modelo Zebedee Talent, Clement terá mais uma oportunidade de reafirmar sua autoconfiança e inspirar outras pessoas que se identificam com sua história.

“Adoro ser capaz de ajudar os outros e capacitar os outros”, disse. “Isso me ilumina muito, e se eu pudesse sorrir, é como o maior sorriso no meu rosto quando falo sobre isso, porque realmente me ilumina muito”, contou Clement à ABC News.