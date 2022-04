Furiosa: Jojo Todynho critica prisão domiciliar de Monique Medeiros

Jojo Todynho posa com look novo (Reprodução/Instagram)

A liberdade de Monique Medeiros, que estava presa no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, mexeu com o ânimo de Jojo Todynho, que usou o Twitter para criticar duramente a medida da juíza Elizabeth Machado Louro, que substituiu a prisão preventiva por monitoramento eletrônico.

No post feito em seu perfil oficial, a funkeira falou sobre a ação que soltou a mãe do menino Henry Borel, que responde por homicídio triplamente qualificado junto ao ex-companheiro, Dr. Jairinho: “É sério que vão soltar essa desgraçada que foi conivente com o assassinato do filho? Não dá pra acreditar!”, escreveu Jojo.

É sério que vão soltar essa desgraçada que foi conivente ao assassinato do filho ?



Não dar pra acreditar. — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) April 6, 2022

LEIA TAMBÉM: Veterano das novelas, Marcos Caruso já esteve no elenco de ‘Pantanal’

O post de Jojo Todynho viralizou e os seguidores da famosa, que está no quadro “Dança dos Famosos”, comentaram sobre o assunto. “Tudo invertido nesse país! O criminoso sendo ajudado pela justiça mais uma vez”, disse um fã, que estava indignado com a ação judicial. “Imagina o pai do garoto lendo essa sentença?”, perguntou um admirador de Jojo.

Jojo e os desfiles de Carnaval

Em outro momento, Jojo Todynho também falou sobre os desfiles de Carnaval, que vão acontecer em abril. Nas redes sociais, a famosa criticou as escolas de samba que convidam famosas que não sabem sambar para desfilarem no sambódromo.

A funkeira Jojo Todynho foi esbanjou alegria na Marques de Sapucaí (Reprodução)

“O dia que a comunidade abandonar as escolas de samba, as escolas de samba vão tomar vergonha na cara! Porque eu vou te falar, é muita gente bonita que não samba p**** nenhuma. Tirando o mérito e esforço de quem está na escola desde pequena, de quem sempre se dedicou, de quem sempre foi pra ensaio a vida toda”, criticou a funkeira.

Jojo Todynho também deixou um recado para quem gosta de Carnaval e pretende entrar em uma escola de samba, avisando que é preciso se dedicar e frequentar os ensaios para não fazer feio no dia da apresentação.

LEIA TAMBÉM: Viola Davis faz vídeo de criança brasileira viralizar na web; confira