Figurões da DC Films e Warner Bros. devem colocar em “banho-maria” os próximos projetos com ‘The Flash’

‘The Flash’, que deve ser lançado ainda este ano e o futuro do ator Ezra Miller não parece muito animador. De acordo com uma reportagem da Rolling Stone, os executivos da Warner Bros. e da DC Films se reuniram para conversar sobre o comportamento do ator nos últimos meses, levando em consideração a repercussão negativa de sua prisão no Havaí no último mês.

De acordo com a Rolling Stone, os projetos seguintes com o ator serão mantidos “em espera”, incluindo qualquer aparição de seu personagem, o ‘The Flash’, nas próximas atrações dos dois estúdios. Além disso, conforme relatou a reportagem, a Warner Bros. estaria seriamente pensando na possibilidade de romper laços com o ator para salvar a franquia da publicidade negativa.

Veja também: Diretor de ‘Cavaleiro da Lua’ critica Gal Gadot em ‘Mulher-Maravilha 1984′

A reunião de emergência entre os figurões da Warner Bros. e da DC Films teria acontecido no dia 30 de março, após o ator ter sido preso no Havaí depois de atacar um casal cantando em um bar de karaokê em Hilo. Miller supostamente xingou o casal e pegou o microfone de uma mulher de 23 anos enquanto ela cantava. Os relatórios dizem que Miller então atacou um homem de 32 anos jogando dardos no bar, o que levou a polícia a prender o ator. Miller foi acusado de conduta desordeira e foi libertado depois de pagar fiança de US$ 500.

Depois de pagar fiança, Miller supostamente teria invadido a residência do casal, invadido seu quarto enquanto dormiam e os ameaçou. Um relatório da polícia afirma que Ezra Miller disse a uma das vítimas: “Vou enterrar você e sua esposa vagabunda”, e depois roubou o passaporte da mulher e a carteira do homem. Um juiz no Havaí concedeu ao casal uma ordem de restrição temporária, que pode se tornar permanente em uma audiência no final deste mês.

‘The Flash’, que chega aos cinemas em 23 de junho de 2023, é talvez o filme da DC mais esperado em anos. principalmente por causa do elenco em torno de Miller. Como a Marvel vem usando o conceito de multiverso desde ‘Spider-Man: Sem volta para casa’, ‘The Flash’ usará o conceito similar para cruzar várias franquias que já tiveram suas estreias, transformando tudo em uma grande narrativa.

Em ‘The Flash’, os atores Ben Affleck e Michael Keaton retornarão para interpretar suas versões de Batman, assim como Michael Shannon voltará a interpretar o General Zod. Sasha Calle interpretará Supergirl e Temuera Morrison retornará para interpretar o pai de Arthur Curry, Tom.