Eslovênia revela que Maria saiu de grupo do WhatsApp dos ex-BBBs; atriz retruca

A ex-BBB Eslovênia revelou um “babado daqueles” no programa “Fora Da Casa”, comandado por Ana Clara. Segundo a última eliminada do reality show da TV Globo, a também ex-sister Maria, expulsa após um episódio de agressão dentro da casa, abandonou um grupo de WhatsApp criado para os ex-participantes da edição deste ano.

“É o seguinte: a gente fez um grupo com a galera que está saindo da casa, botou todo mundo. Uma pessoa específica saiu, do nada. Não falou nada. Foi a Maria”, revelou Eslô.

LEIA TAMBÉM: Ex-BBB Luciano abandona black power e surge irreconhecível; confira

A miss disse ainda que soube que a atriz deixou de a seguir nas redes assim que ela saiu do programa.

“Isso não é uma fofoca. Estou comentando só o que aconteceu”, disse Eslô. “Não, você tá fazendo uma fofoca”, rebateu Ana Clara, visivelmente espantada.

Assista:

Com a palavra, Maria

No Twitter, Maria não deixou barato e respondeu Eslô, direta e publicamente.

“Oi, @eslomarques. Eu odeio grupos de wpp (principalmente quando metade nem se fala) e se quiser conversar, a minha dm é aberta (eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando minha versão por aqui também). Um cheiro”, escreveu.

oi @eslomarques



eu odeio grupos de wpp (principalmente quando metade nem se fala)



e se quiser conversar, a minha dm é aberta (eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando minha versão por aqui também)



um cheiro 💕 — MARIA (@eumaria) April 8, 2022

Eliminação

Eslovênia foi eliminada no 11º paredão do “BBB 22″ no último domingo (3) com 80,74% dos votos. Ela disputava a preferência do público com Douglas Silva, que recebeu 18,07% dos votos, e Paulo André, que levou 1,19%.

Ao sair do confinamento, a miss finalmente descobriu sobre tal “maldição da Eslô”. A revelação ocorreu no Bate-Papo BBB, em que a ex-sister conversou com Rafa Kalimann.

“A gente está falando sobre os eliminados, lembrei que eu tenho um momento para te mostrar. Aliás, um compilado de eliminações. Quero que você preste bem a atenção”, disse a apresentadora.

“Eslô, você sentava do lado da pessoa [que era eliminada]”, indicou Rafa. Eslovênia respondeu, aos risos: “Então o problema era eu”.