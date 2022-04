Entenda as causas do incêndio que atingiu estúdio do Faustão e assustou equipe

Um princípio de incêndio no estúdio onde é gravado o programa “Faustão na Band” assustou funcionários e provocou uma evacuação às pressas na última quinta-feira (7). Segundo a emissora, ninguém ficou ferido.

“Durante uma manutenção no estúdio do programa Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para hoje”, afirmou a assessoria de comunicação da Band à imprensa.

O site “TV Pop” havia adiantado a informação. Segundo a reportagem, no momento do incêndio, a equipe do programa estava fazendo testes de luz e de som quando acabaram surpreendidos pela cortina pegando fogo. O expediente foi interrompido imediatamente, e o estúdio foi evacuado. Parte do cenário foi danificada.

Ainda não se sabe quando os funcionários voltarão ao trabalho normalmente.

Audiência em baixa

O “Faustão na Band” não estaria indo tão bem de audiência como o esperado e, por isso, a emissora já teve de fazer alguns ajustes para conter gastos.

Ainda de acordo com o portal “TV Pop”, a Band já demitiu seis bailarinas da atração diária no final de semana passado. Os postos de trabalho vagos não serão repostos, pelo menos em um primeiro momento.

Já de acordo com o site “Notícias do TV”, existe a dúvida se o programa seguirá nos moldes atuais, tendo em vista seu alto custo e pouco retorno - a atração registra cerca de quatro pontos de audiência na Grande São Paulo, o que impacta diretamente nas vendas comerciais.

