Entenda a conexão do novo teaser de ‘Doutor Estranho 3′ com ‘WandaVision’

Os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) ficaram impactados com o novo teaser divulgado no perfil oficial da Marvel em inglês no Twitter. As novas imagens mostram que em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ os sonhos de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) podem estar se tornando realidade.

O filme tem data de estreia agendada para 5 de maio.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers de ‘WandaVision’.

No final da série ‘WandaVision’, assistimos que o mundo que Wanda criou através da magia desmoronou ao seu redor. Não querendo lidar com a ideia de que seu amado parceiro, Vision (Paul Bettany) estava morto e que seu futuro juntos não poderia mais acontecer, a série Disney + viu a Feiticeira Escarlate colocando um Hex na cidade de Westview, Nova Jersey.

O recurso atuou de forma a criar uma realidade paralela, um espaço seguro para uma realidade alternativa perfeita para Wanda. Nessa realidade, ela está casada com Vision e, ao longo dos episódios, vemos os dois vivendo uma vida feliz e contente ao lado dos dois filhos.

Mas, quando a série termina, vemos que tudo isso desmorona e que Wanda perde não só Vision, mas também seus filhos. Como sabemos, as cenas pós-créditos da Marvel servem para adiantar um pouco o clima das próximas produções e com a série ‘WandaVision’ não seria diferente.

Em uma das duas cenas pós-créditos, vemos Wanda agora se escondendo em uma cabana remota, lendo o Darkhold, também conhecido como The Book of the Damned, depois de tirá-lo de Agatha Harkness (Kathryn Hahn) durante o confronto no final da série. Enquanto em sua forma astral, Wanda ouve gritos de “socorro mãe!” vindo de algum lugar do universo. Este pequeno teaser deu aos fãs a esperança de que talvez de alguma forma, os meninos de Wanda e Vision ainda estivessem vivos por aí.

Isso nos leva novamente ao teaser de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, quando ouvimos o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e Wanda falarem sobre visões e sonhos que os assombram. Enquanto o sonho de Doutor Estranho gira em torno de sinos de casamento tocando com sua ex, Christine Palmer (Rachel McAdams), o de Wanda segue um caminho mais sombrio.

Revelando seu pesadelo, Wanda mostra visões fofas de seus meninos pouco antes de serem novamente arrancados dela, deixando a Feiticeira Escarlate ofegante com lágrimas nos olhos novamente.

Embora isso não signifique necessariamente que os gêmeos devem retornar ao MCU, parece que pelo menos deixará mais clara a pista deixada na cena pós-crédito de ‘WandaVision’.