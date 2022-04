Em podcast, Xuxa revela momentos íntimos com Ayrton Senna e Pelé

Recentemente, a apresentadora Xuxa abriu o jogo sobre seus relacionamentos mais famosos, com o piloto Ayrton Senna e o jogador de futebol Pelé.

As histórias foram compartilhadas pela famosa durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro - com quem ela também já teve um relacionamento.

Sobre Ayrton Senna, a quem chamava carinhosamente de Beco, ela contou que uma vez pediu a ele que usasse capacete em um momento de intimidade.

“Na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo, como se fosse uma chuca, para cima. Eu falei para ele: ‘você quer ficar com a Xuxa da televisão, com chuquinha, com bota. Não tem problema. Eu boto a bota, a chuquinha, e você bota o capacete?’. Foi para pagar com a mesma moeda. Na hora que ele foi, eu fiz ‘tananam, tananam’ [cantando o ‘Tema da Vitória’]”, revelou.

Para Xuxa, a morte de Ayrton Senna representou um divisor de águas. “A primeira perda grande da minha vida foi quando o Ayrton se foi. Eu sempre achei que o mundo ia dar voltas, a gente ia se encontrar, eu ia falar tudo que eu queria falar, eu ia dizer coisas que eu não disse, eu ia pedir desculpa. Depois, eu vi que, ou você fala agora, faz agora, porque não existe o amanhã. Ali foi um grande aprendizado. Eu soube o que é perder alguém que me importava muito”, declarou.

Já sobre Pelé, com quem ela se relacionou antes de Ayrton Senna, a Rainha dos Baixinhos revelou que ele foi seu primeiro grande amor. “Meu coração bateu mais forte. Eu falei: ‘por que estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu?’. Não era uma coisa certa na minha cabeça. Mas ele insistiu. [Pelé] mandava flores para minha mãe, conversava com o meu pai”, contou.

O relacionamento de Xuxa e Pelé durou seis anos. Embora gostasse muito dele, ela estranhava o fato dele se referir a si mesmo sempre na terceira pessoa. “Ele falava: ‘essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé’. Eu, com pouca idade, não entendia direito isso. Achava isso normal”.

Leia também: Zé Felipe faz aniversário surpresa para esposa Virginia

Assista a entrevista completa: