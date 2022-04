Elite: Criador da série garante que cenas de nudez não são planejadas; entenda

Para a alegria dos fãs, hoje (8) finalmente a Netflix adicionou em seu catálogo a quinta temporada de Elite e, se uma coisa podemos te adiantar, esta com certeza é que haverá muita novidade em suas narrativas (muitas mesmo) e que se você achou as seasons anteriores impactantes, já pode preparar a sua pipoquinha e o coração. 👀👀👀

E, se a nova temporada de volta às aulas já está dando o que falar, declarações do criador da série, Carlos Montero, também estão repercutindo e chamando a atenção, principalmente depois que ele revelou que as cenas envolvendo nudez não são planejadas e sobre a sua opinião com relação à escolha do elenco.

Vamos entender melhor o discurso do criador de ‘Elite’?

Em uma de suas declarações, segundo explica o portal Nueva Mujer, Carlos reforçou que agora, na quinta temporada, as cenas que envolvem nudez serão intensificadas, porém que não foram planejadas.

Sobre o processo de criação, Montero disse que uma vez que estão desenvolvendo um roteiro e descobrem que há muito diálogo e pouca ação (com ausência de sensualidade), toda a equipe inconscientemente sugere que incluam um take de nudez e sensualidade para chamar a atenção do público e que de alguma forma eles se sintam atraídos pelos atores e seus corpos que muitos consideram “quase perfeitos”.

E este é justamente um dos pontos de polêmica, isso porque o criador de Elite afirmou que para selecionar o elenco ideal, teriam que contar com pessoas que tivessem as medidas perfeitas ou os padrões expostos e que muitos desejam alcançar. Isso não apenas causou desconforto entre aqueles que são mais favoráveis à ideia de mostrar as imperfeições da vida através de cada projeto, mas também permitiu que eles criassem uma rejeição de sua ideologia na criação desta série.

No entanto, embora a polêmica, isso não impactou necessariamente de maneira negativa a performance e audiência da produção. Além disso, a série promete trazer novos personagens em sua nova etapa que teriam supostamente a proposta de romper alguns padrões e de quebra explorar temáticas como: machismo e feminismo.

Por fim, seja sobre diversidade sexual, violência e outras temáticas, a verdade é que Elite está pronta para entreter os seus fãs. Portanto, confira a nova temporada da série e tire suas próprias conclusões.