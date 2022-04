Douglas Silva vence jogo da memória e é o novo líder do BBB 22

Douglas Silva é o novo líder do “BBB 22″. O ator precisou passar por oito etapas para conquistar o cargo mais importante do reality show, além de uma vaga no Top 8 verdadeiro. Ele ganhou ainda R$ 10 mil.

Em um jogo da memória, os brothers e sisters tinham quatro cards diferentes e tinham que acertar onde estavam em um painel gigante: “É com esses cards que vocês vão jogar”, avisou Tadeu Schmidt.

Antes de caminharem para o jardim, onde a prova foi realizada, eles fizeram o sorteio da ordem na sala e a ordem ficou: Douglas Silva, Gustavo, Arthur Aguiar, Jessilane, Paulo André, Natália, Linn da Quebrada, Pedro Scooby e Eliezer.

Prova de memória define novo líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na primeira rodada, Douglas Silva, Gustavo, Arthur Aguiar, Jessilane, Paulo André, Pedro Scooby e Eliezer não marcaram pontos. Mas, Natália e Linn da Quebrada saem na frente, com um ponto cada.

Na segunda, Arthur, Gustavo, Jessilane, Paulo André conseguiram marcar o primeiro ponto na prova do líder. Natália achou o card correto e ficou com dois pontos. Já Douglas Silva, Pedro Scooby e Eliezer seguiram com zero e Lina com apenas um acerto.

Na terceira rodada, todos os participantes do “BBB 22″ saíram do zero e Natália perdeu a vantagem, já que ela não acertou nenhum card.

Já na quarta rodada, Linn da Quebrada avançou, marcando três pontos. Porém, a vantagem não adiantou, já que, na quinta rodada, Gustavo achou o coringa e eliminou a famosa da prova e Paulo André assumiu a liderança do jogo da memória.

Na sexta vez que eles jogaram, Douglas Silva não marcou ponto, mas Arthur Aguiar e Jessilane acertaram pela terceira vez e encostaram em Paulo André. Agora, eles estavam a apenas um ponto da liderança do reality show da Globo. Por fim, Douglas Silva, que estava atrás tornou-se o novo líder.

Arthur voltou!

Nesta terça-feira (07), Arthur Aguiar revelou para os demais participantes do “BBB 22″ que o paredão, onde ele foi “eliminado”, não passou de uma pegadinha do big boss.

Depois de colocar todo mundo na Xepa, o ator se vestiu de coelho e distribuiu ovos, mas a surpresa veio quando ele tirou parte da fantasia e revelou que o Top 8 voltou a ser Top 9.

Fim do quarto secreto! Arthur Aguiar volta ao "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Natália foi a primeira que viu o coelho entrando na casa do reality show, depois Douglas Silva foi até o jardim e matou a charada: “É o Arthur”. Por fim, o famoso, que estava no quarto secreto, tirou a fantasia e disse que a colônia de férias do “BBB 22″ tinha chegado ao fim.

“Que recomece o jogo! Obrigado, Brasil! Obrigado, meus pontos de luz. Obrigado, equipe! Obrigado, amor! Feliz Páscoa!”, disse o famoso para todo mundo ouvir.

