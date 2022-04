Carnaval: pela primeira vez, Beija-Flor tem voz feminina no samba-enredo

A

“Ouvi as músicas da Karinah e achei que a voz dela seria um excelente reforço para o carro de som da Beija-Flor. Ela já está com o samba-enredo na ponta da língua, leva a nossa escola de samba no coração e vai nos ajudar a buscar as notas máximas este ano. É um toque feminino importante numa instituição que também valoriza as mulheres em diversos outros segmentos”, diz o veterano, numa referência a ícones da “Deusa da Passarela”

“É com muita alegria e gratidão que vivo este momento. Vou dar o meu melhor para honrar o convite do Neguinho e da Beija-Flor. Estar ao lado dele e dos músicos que já o acompanham na avenida, no Carnaval do Rio, vai ser uma experiência incrível, única na carreira. Não vejo a hora!”

