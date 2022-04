Bissexual assumida, Anitta afirma ‘o preconceito machuca’

Anitta está nos Estados Unidos, onde vai se apresentar no festival Coachella, e durante a viagem, a cantora deu uma entrevista ao The New York Times, onde falou sobre o preconceito que sofreu no início da carreira.

Como muitos famosos, Anitta alegou precisou esconder dos fãs e da imprensa que era bissexual, mesmo sua mãe já sabendo da sua orientação sexual desde os 13 anos: “Era um grande tabu. Vários cantores ainda não haviam falado abertamente sobre isso”.

Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

No entanto, quando um fotógrafo tirou uma foto dela beijando outra mulher, Anitta resolveu contar aos fãs.

Durante a entrevista, a famosa contou que, antes de ser a primeira artista brasileira no topo do Spotify como a mais ouvida, precisou de foco para blindar o preconceito por ser estrangeira e morar nos Estados Unidos: “Eu percebi que se falasse inglês devagar ou com sotaque em reuniões, as pessoas me respeitavam menos”.

Anitta deixou claro que o preconceito não aconteceu apenas fora do Brasil. Ao jornal, a cantora disse que foi duramente criticada por ser convidada para a cerimônia dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016.

“O preconceito machuca, mas o que artistas como Caetano Veloso, Marisa Monte, Djavan e Maria Bethânia sempre me disseram é que eles eram a Anitta de suas épocas. Todos diziam que eles eram vagabundos e agora são ícones”, afirmou.

Já Tom Corson, executivo da gravadora Warner, responsável por vários trabalhos internacionais da cantora, afirmou que ela é uma estrela Global: “Anitta tem o necessário para ser uma estrela global. Queremos vê-la como uma força única dentro dos Estados Unidos e no mercado global, indo de um idioma a outro”.

Versions of Me

Anitta também está nos Estados Unidos para lançar o seu novo trabalho, chamado “Versions of Me”, que chega às plataformas de música na próxima terça-feira (12).

Anitta (Foto: Reprodução/Twitter)

“Todas as versões de mim. Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas e intervenções... meu interior continua o mesmo. Eu pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança”, escreveu a famosa em suas redes sociais.

Com o selo Warner Records, “Versions of Me” é o quinto projeto de estúdio de Anitta, que seguirá levando aos fãs canções em inglês e espanhol.

