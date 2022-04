Após Rock in Rio, Justin Bieber leva turnê para São Paulo

Justin Bieber se junta a Guns N’ Roses e Coldplay no time de artistas que aproveitarão a passagem pelo Rock in Rio para expandir sua turnê para além da Cidade Maravilhosa.

O cantor canadense anunciou mais uma data para a Justice World Tour no Brasil: dia 14 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos para o show na capital paulista custarão entre R$ 175 (meia-entrada, cadeira superior) e R$ 1 mil (inteira, pista premium). As vendas para o público geral abrem no dia 20 de abril, à meia-noite, mas clientes Inter Mastercard conseguem comprar a partir do dia 18 de abril, também à meia noite. As vendas acontecerão por meio deste site.

A turnê internacional de Justin Bieber começa em maio, no México, seguindo para a Europa em agosto. De setembro a outubro o cantor faz passagens pela América do Sul, África e Oriente Médio. Na sequência, segue para a Oceania e depois retorna à Europa.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Justin Bieber, a edição deste ano trará nomes como Guns N’ Roses, Avril Lavigne, Coldplay, Dua Lipa, Iron Maiden, Post Malone, Camila Cabello e Måneskin.

O dia 4 de setembro, data em que o canadense se apresenta, foi a primeira a esgotar na noite de terça-feira (5), após 12 minutos de venda. Além do cantor, também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Demi Lovato, Luísa Sonza e Marina Sena.

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

