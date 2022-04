Ana Maria Braga surge com roupa dos anos 20; saiba o que está por trás do look

Ana Maria apresenta 'Mais Você' com modelito anos 20 TV Globo (Reprodução)

A apresentadora Ana Maria Braga ousou mais uma vez no look para apresentar o matinal “Mais Você”. Nesta sexta-feira (8), ela surgiu vestindo uma roupa dos anos 20.

A escolha do modelito não foi à toa: serviu para promover novo filme da franquia “Animais Fantásticos: os Segredos de Dumbledore”, que conta com a brasileira Maria Fernanda Cândido no elenco.

Um cenário de época também ajudou a criar o clima do programa desta manhã, com direito à mobília, livros e velas.

Ana Maria revelou ser fã do universo que envolve bruxo e deu espaço à atriz Maria Fernanda Cândido que, em vídeo, falou um pouco sobre a experiência.

Na trama, a brasileira interpreta a bruxa Vicência Santos. Um vestido usado nas filmagens foi comentado - e elogiado - por Ana Maria.

O tema serviu de ponte para outra pauta do programa: a repercussão do Grammy Awards e as novidades da moda europeia. O bate-papo com o jornalista Bruno Astuto trouxe tendências de modelos e cores.

Um dos pontos altos foi quando Astuto levou à apresentadora uma réplica de uma bolsa em formato de saco de lixo, uma das novidades nos desfiles europeus, avaliada em nada menos do que R$ 15 mil.

Ana Maria desfila com bolsa em formato de saco de lixo TV Globo (Reprodução)

Rainha dos looks

Ana Maria Braga chamou a atenção na última semana com seu look de onça, em homenagem à estreia do remake da novela “Pantanal”, na TV Globo.

Ao vivo, a apresentadora apareceu toda trabalhada no animal print e de rosto pintado. O modelito foi parar nas redes sociais, onde Ana Maria postou uma foto com a legenda: “Se você tivesse que escolher um personagem do Pantanal...”.

Ana Maria ama ousar quando o assunto é moda. Ela, inclusive, costuma usar peças bem diferentes para fazer duras críticas em relação aos preços de alguns itens básicos dentro de uma casa.

Recentemente, a apresentadora global surgiu usando uma bolsa de botijão de gás. A chamada “bolsa de milhões”, como escreveu um seguidor da famosa, fez sucesso na internet e entre a audiência de seu programa.

Quer conferir outros looks icônicos de Ana Maria? Clique aqui.