Adriana Esteves defende que brancos também devem integrar à luta antirracista

O currículo de Adriana Esteves só tem aumentado com o repertório de vilãs nas produções audiovisuais. Desta vez, a atriz que deu vida às grandes vilãs Carminha de ‘Avenida Brasil’ e Thelma de ‘Amor de Mãe’, incorpora mais uma vez uma personagem cruel.

Veja mais: Atriz de ‘Jogos Vorazes’ persegue homem que agredia cachorro e conta como ajudou o animal

No longa de ‘Medida Provisória’, com a estreia de Lázaro Ramos na direção do filme, Adriana Esteves dá vida à inspetora do governo, responsável por supervisionar e incentivar a expulsão de negros do Brasil, os direcionando ao continente africano.

Apesar de interpretar vilãs de caráter duvidosos, Adriana Esteves se mostra o oposto de suas personagens, sabendo da responsabilidade social como ser humano.

Para a atriz, é importante que pessoas brancas também se aliem às lutas antirracistas e que apenas não reproduzir comportamentos preconceituosos não é o suficiente.

Declarações da atriz

Em entrevista à Splah, Adriana Esteves compartilhou sua opinião sobre a importância de todos integrarem à luta.

“O racismo não é uma questão do preto. É do preto e do branco. Acho que o branco tem que se posicionar sabendo que o racismo também é uma questão dele”, declarou.

“Tem que ser aliado à causa antirracista, mesmo que para isso seja necessário um conhecimento maior, um aprofundamento maior, já que o racismo é tão arraigado na sociedade. A gente tem que lutar. Não pode ser omisso”, finalizou a atriz.

A trama de ‘Medida Provisória’

O longa, estreado pela produção de Lázaro Ramos, tem lançamento previsto para o dia 14 de abril de 2022 nos cinemas.

Confira a sinopse do portal Adoro Cinema:

Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional, que aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens.

Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país.

Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar. O longa é uma adaptação de “Namíbia, Não!”, peça de Aldri Anunciação que o diretor e ator Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011.

Confira o trailer: