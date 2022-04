Academia define que esta será a punição de Will Smith depois de bofetada em Chris Rock no Oscar Reprodução

Hoje (8) a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou qual será a punição recebida por Will Smith, depois do golpe protagonizado contra Chris Rock no último Oscar.

Aos que não se recordam, no último evento de premiações, Smith deu uma bofetada em Rock depois de se revoltar com uma piada feita pelo comediante, que fez referência à esposa do ator, Jada Pinkett Smith, que tem alopecia, comparando-a com a personagem de Demi Moore em G.I. Jane (em português: Até o Limite da Honra

Sobre a decisão, em linhas gerais, ficou estabelecido que o ator está proibido, pelo período de 10 anos, de participar de qualquer atividade ou evento da Academia.

Ao público e por meio de uma carta aberta, o presidente David Rubin e o CEO Dawn disseram : “Por um período de dez anos, a partir de 8 de abril, o Sr. Smith não poderá participar de nenhum evento ou programa, pessoalmente ou virtualmente”.

Além de comunicarem a decisão, eles fizeram um pedido de desculpas pela cena que correu o mundo e pelo posicionamento que adotaram no momento em que tudo aconteceu: “Esta foi uma oportunidade para darmos o exemplo com nossos convidados e espectadores e ficamos aquém, despreparados para o inesperado”.

Confira abaixo na íntegra a carta divulgada que revela a decisão sobre o caso Will Smith

“A 94ª edição do Oscar deveria ser uma celebração dos muitos indivíduos em nossa comunidade que fizeram um trabalho incrível no ano passado; no entanto, esses momentos foram ofuscados pelo comportamento inaceitável e prejudicial que vimos o Sr. Smith exibir no palco.

Durante nossa transmissão, não abordamos adequadamente a situação na sala. Por isso, lamentamos. Esta foi uma oportunidade para darmos um exemplo para nossos convidados, espectadores e nossa família da Academia em todo o mundo, e ficamos aquém – despreparados para o fato inédito.

Hoje, o Conselho de Diretores convocou uma reunião para discutir a melhor forma de responder às ações de Will Smith no Oscar, além de aceitar sua renúncia. O Conselho decidiu, por um período de 10 anos a partir de 8 de abril de 2022, que o Sr. Smith não poderá participar de nenhum evento ou programa da Academia, pessoalmente ou virtualmente, incluindo, entre outros, o Oscar.

Queremos expressar nossa profunda gratidão ao Sr. Rock por manter a compostura em circunstâncias extraordinárias. Também queremos agradecer aos nossos anfitriões, indicados, apresentadores e vencedores por sua postura e graça durante nossa transmissão.

Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em direção a um objetivo maior de proteger a segurança de nossos artistas e convidados e restaurar a confiança na Academia. Também esperamos que isso possa iniciar um tempo de cura e restauração para todos os envolvidos e impactados”.