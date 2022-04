“Uma das atrizes mais talentosas com quem já trabalhei”; Morre Rae Allen, estrela de ‘Família Soprano’

Rae Allen, estrela da série ‘Família Soprano’, morreu nesta quarta-feira, 6, aos 96 anos de causas naturais. A confirmação da morte foi dada por seu representante Kyle Fritz ao The Hollywood Reporter e descrita como “uma das atrizes mais talentosas” com quem ele já trabalhou.

“Tive o prazer de representar Rae Allen por mais de 20 anos. Ela foi uma das atrizes mais talentosas com quem já tive o prazer de trabalhar. Serei eternamente grato por ter feito parte de sua incrível jornada”, disse ele.

Na série ‘Família Soprano’, atualmente disponível na HBO Max, Rae Allen interpretou Quintina Blundetto, tia de Tony Soprano, que era mãe do primo de Tony, Anthony “Tony B” Blundetto (interpretado por Steve Buscemi).

A atriz nasceu em 23 de julho de 1926, no Brooklyn, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ela se formou na Academia Academia Americana de Artes Dramáticas em 1947. Ela começou sua carreira na Broadway, e sua estreia como atriz foi no filme dirigido e escrito por George Abbott ‘Where’s Charley?’.

Ao longo da carreira, a atriz viria a estrelar vários outros musicais de Abbott, incluindo ‘Call Me Madam’, em 1950, e ‘The Pijama Game’, em 1954.

A notícia da morte de Rae Allen vem em seguida da morte de seu colega de elenco na série, Paul Herman, que faleceu no mês passado. Herman interpretou Peter “Beansie” Gaeta na série e teve papéis importantes em ‘The Irishman’, ‘Entourage’, ‘Goodfellas’, ‘Silver Linings Playboo’k e ‘American Hustle’. Paul Herman morreu em 29 de março, mesmo dia no qual completava 76 anos.