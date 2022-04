Simony se revolta e quer encontrar quem atropelou sua cachorra

A cantora Simony passou a semana revoltada com o acidente que aconteceu com a sua cachorra. Na noite do último domingo (3), Chanel foi atropelada dentro de seu condomínio.

Simony mora em Alphaville, bairro nobre da cidade de Barueri, na Grande São Paulo. A cantora disse que a pessoa que atropelou seu pet não parou para auxiliá-la.

“De sábado pra domingo, por volta das 0h20, atropelaram nossa cachorrinha Chanel em frente nossa casa, em Alphaville. A pessoa que atropelou não prestou nenhum socorro. Não avisou a portaria fugiu e deixou minha cachorra morrer”, relatou ela, em sua conta oficial no Instagram.

Revoltada, Simony exigiu ver as imagens das câmeras de segurança - mas o pedido foi negado pela administradora. “Para meu espanto, a portaria do condomínio se nega a me dar a placa do carro para que eu possa fazer um B.O. Sim, isso mesmo que vocês estão lendo”, afirmou.

“Não posso ir na Justiça, não posso fazer nada. Só que eu vou até o fim tem filmagens do atropelamento tem tudo e eu vou até o fim. Cada dia que passa eu fico mais triste com o mundo e a maldade das pessoas. Chanel vou lutar por você até o fim”, lamentou Simony.

Para não deixar dúvidas, ela ainda acrescentou a explicação de que a cachorra não ficava solta pelo condomínio. “A Chanel só estava na rua porque fugiu a nossa porta lateral, que abriu por conta de muito vento”, disse.

Após o desabafo, a cantora passou a pedir ajuda para localizar a pessoa responsável pelo atropelamento. Os fãs passaram a consolar Simony nos comentários.

“Força minha querida, se apegue com Deus e pede p ele tirar essa dor do seu peito... Imagino o que você está passando”, comentou uma seguidora.

Leia também: Juliette chora ao fazer homenagem à irmã que morreu em show; veja vídeo