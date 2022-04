Netflix divulga lista de convidados de sua primeira sitcom brasileira, ‘A Sogra que te Pariu’

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (7), a lista de atores convidados para sua primeira sitcom brasileira, “A Sogra que te Pariu”. A série é estrelada pelo ator Rodrigo Sant’Anna.

Além da participação já confirmada de Jojo Todynho, os cantores Buchecha, Mumuzinho e Pepita também estão confirmados na atração.

Outros rostos já conhecidos pelo públicos também estarão presentes, como Danielle Winits (”Amor à Vida”), Eliana Pittman (”Coisa Mais Linda”) e Thaíssa Carvalho (”Apocalipse”).

Além disso, os influenciadores digitais Vittor Fernando e Isaías farão as vezes em algumas cenas da sitcom. Assista ao vídeo de apresentação dos convidados:

A primeira temporada, que estreia no dia 13 de abril, conta com 10 episódios, de 25 minutos cada. A série conta uma história que começa no início da pandemia de covid-19, quando Dona Isadir (Rodrigo Sant’Anna) decide permanecer por tempo indefinido na mansão do filho Carlos (Rafael Zulu), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: Nova temporada da série ‘For Life’ tem notícia ruim para os fãs