Jovem comemora aniversário com o tema de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ e chama atenção do elenco da novela com homenagem

Diversos temas para comemoração de aniversário costumam ser baseados em filmes, séries, desenhos animados, entre outras produções audiovisuais que vemos por aí.

Desta vez, a comemoração de mais um ano de vida foi baseada na trama global das sete: ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

A estudante de direito, Byanca Miranda Batista Lopes, homenageou a novela com um bolo temático, ao completar seus 19 anos de idade no dia 31 de março.

Ao registrar a homenagem à ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ em seu Instagram, a estudante declarou seu amor pela trama.

Ao se mudar de cidade para estudar, Byanca falou sobre a relação entre as chances que a vida dá, assim como acontece na novela das sete.

Da região Sudeste de São Paulo, em Barretos, a jovem chamou a atenção de uma parte do elenco da novela, sendo retribuída com carinho por parte dos atores.

A atenção do elenco voltada à homenagem

Em suas redes sociais, Mateus Solano, o intérprete de Guilherme, repostou o registro do bolo de Byanca, usando um GIF super carinhoso nos stories, além de curtir a postagem da estudante.

Já a atriz que dá vida à Paula Terrare, Giovanna Antonelli, enviou uma mensagem à estudante em um vídeo, agradecendo o carinho de Byanca Lopes.

No dia 5 de abril, quando a estudante recebeu a mensagem da atriz, a estudante compartilhou o momento em seus stories e sinalizou: “5 de abril, também conhecido como o dia em que eu venci demais!”

Além de Giovanna Antonelli e Mateus Solano, a jovem contou que outros integrantes do elenco interagiram com ela curtindo a postagem e mandando mensagens privadas.

Entrevista com Bycana Lopes

Em conversa com a estudante de direito, Byanca Lopes falou com o Metro World News Brasil a respeito de sua relação de amor com ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, além de explorar um pouco seu espírito de noveleira. Confira:

Quando começou sua relação de amor com a novela “Quanto Mais Vida, Melhor!’?

“Começou em janeiro desse ano, quando vi a premissa da novela. Logo de cara fiquei encantada em como eles estavam conseguindo explorar esse tema da morte com uma pegada leve e divertida. Me apaixonei de cara e ‘maratonei’ os capítulos que já tinham sido lançados muito rápido.”

O que você mais gosta da novela?

“A conexão entre os personagens que estavam no acidente de avião! Parece que o acidente estava no destino deles, eles precisavam se conhecer ‘pra’ evoluir e melhorar muitas coisas em suas vidas. Nesse quesito, me lembra um pouco ‘Lost’ (série norte-americana), mas com uma pegada bem mais leve e divertida.”

Qual seu/sua personagem favorito/a na trama?

“A Paula Terrare é a minha personagem favorita! Inclusive, meu bolo de aniversário foi naquele tom de rosa por causa dela. Lembro que ela já usou um look todo rosa choque e, por esse motivo, coloquei uma blusa e passei um batom no mesmo tom! Mas acho que ninguém percebeu a referência (risadas).”

Por que decidiu comemorar aniversário com o tema da novela?

“A novela fez parte do meu comecinho de 2022 (risadas). Quando eu comecei a novela, ela já estava por volta do capítulo 70, então tive que maratonar tudo. Como eu estava de férias, assistia por volta de 4 capítulos por dia. Por isso, ela fez parte do meu ano, quando descobri que tinha passado na faculdade, eu estava vendo a novela. E de tanto assistir, minha mãe se interessou e começou a ver também (risadas). Agora virou uma coisa nossa, ao decorrer da semana eu assisto a novela daqui e ela assiste de lá, e no final de semana assistimos juntas.”

Como surgiu a ideia?

“Eu amo meu aniversário, então comemoro todos os anos. Como a novela foi parte da minha vida e, de alguma forma, representava um pouco do que eu estava vivendo, decidi que seria o tema perfeito. E eu também amo decorar, então ter bolos diferentes me alegra mais ainda no meu aniversário. A boleira, Regina, mega me ajudou e fez com que o bolo ficasse mais bonito ainda do que eu tinha imaginado – e delicioso também.”

Qual foi a sensação ao perceber que Mateus Solano e Giovanna Antonelli notaram sua homenagem?

“Muito boa! Nem sei descrever (risadas). É muito bom quando você admira uma pessoa e essa pessoa dá um jeito de te ‘ver’, de te recompensar. Vários integrantes do elenco viram a minha publicação, alguns comentaram, alguns só curtiram, alguns repostaram e alguns até mesmo me mandaram parabéns no privado. Eu fiquei extremamente feliz, sinto que sou fã das pessoas certas.”

O que você sentiu ao receber mensagem de Giovanna Antonelli?

“Fiquei mais feliz ainda (risadas). A Giovanna é uma das minhas atrizes favoritas, amo acompanhar o trabalho dela e, saber que ela viu a minha homenagem, foi muito emocionante. Ela tirou um tempinho ‘pra’ gravar um ‘videozinho’ e isso mostra como ela se importa e valoriza os fãs. Muito fofa. Fico vendo o vídeo o dia inteiro (risadas).”

Com a novela caminhando para o fim, o que você sente?

“Tristeza por saber que não vou ver mais aqueles personagens e felicidade por saber que finalmente saberei o final (risadas). Sempre dói quando um programa que você gosta chega ao fim, mas aprender a desapegar faz parte e é bom saber que sempre poderei rever no streaming.”

Para você, qual seria o final ideal da trama?

“Eu iria amar se na verdade nenhum deles fosse morrer e tudo aquilo fosse um ‘experimento’ que a Morte fez, para melhorarem como pessoas e mudarem o rumo de suas vidas. E claro, os casais principais teriam que ficar juntos, Paula e Neném, Guilherme e Flávia.”

Há outras novelas que você costuma acompanhar?

“Eu tenho preferido assistir novelas já finalizadas, porque posso ver tudo de uma vez, sem ter a minha ansiedade atacada (risadas). Eu gosto muito de ‘Ana Raio e Zé Trovão’, ‘Salve Jorge’ e ‘Além do Horizonte’ e atualmente estou terminando de assistir ‘Em Família’. Agora que assinei Globoplay vou conseguir finalizar mais novelinhas.”

