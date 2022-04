Entenda por que Meghan Markle está exigindo uma patente para seu podcast do Spotify

Meghan Markle está tentando registrar a palavra “arquétipos”, o nome de sua série de podcasts de estreia no Spotify. Segundo relatou o Daily Mail, a Archewell Audio, uma das empresas fundadas por Meghan e pelo príncipe Harry depois que eles deixaram a realeza, solicitou a marca da palavra antiga ao Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos no mês passado.

O pedido foi feito no estado de Delaware pela empresa do casal e não pelo Spotify. De acordo com o Daily Mail, o uso da palavra registrada cobriria o serviço “nas áreas de tratamento cultural de mulheres e estereótipos enfrentados pelas mulheres”.

De acordo com a Etymonline, a palavra arquétipo entrou pela primeira vez na língua inglesa por volta da década de 1540 e tem origens latinas e gregas.

O registro do nome impossibilita que outras obras audiovisuais sejam registradas com o mesmo nome, incluindo tudo, desde podcasts, programas de televisão, DVDs e mais serviços de entretenimento.

Atualmente, existe uma empresa que vende produtos de limpeza e cuidados com a pele com o mesmo nome, que o Daily Mail informou já ter estabelecido uma marca registrada.

A Archewell Foundation anunciou o lançamento do próximo podcast Spotify do casal real, que estreia em julho.