A espera do primeiro filho com Sthéfany Vidal, Bruno de Luca revela: "Meu sonho sempre foi ser pai, mas eu achava que nunca mais ia ser."

Não é de hoje que casais de artistas falam sobre seus planos de ingressarem na paternidade.

Os pombinhos da vez são o casal Bruno de Luca, de 39 anos, e Sthéfany Vidal, de 28 anos. O casal está à espera do primeiro filho. Informações são do portal Metrópoles.

“Estamos juntos há dois anos e três meses. Começamos a namorar no Réveillon de 2019 para 2020. Teve a pandemia e ficamos grudados a pandemia inteira e o resultado é esse. Meu sonho sempre foi ser pai, mas eu achava que nunca mais ia ser, pois a minha vida de solteiro também era muito boa e eu não achava ninguém que me fizesse ter vontade de deixar de ser solteiro”, revelou o casal, que espera a criança de, atualmente, 3 meses.

De acordo com o portal Metrópoles, Bruno contou como conheceu a esposa:

“Então estava bom demais e quando conheci a Sthéfany ela me disse exatamente a mesma coisa, que ia ser solteira para o resto da vida, que não ia ter filho. E aí a gente se encaixou. A gente se conheceu no quiosque aqui em frente à minha casa. Ela estava fazendo o Melhores do Ano aqui no Rio e a gente se encontrou lá.”

Bruno de Luca e o ‘BBB’ no Multishow

Atualmente, o apresentador comanda o ‘BBB A Eliminação’ no Multishow. Segundo o Metrópoles, Bruno até brincou com o fato de muitos apresentadores terem engravidado nos últimos anos.

No início de 2022, o apresentador chegou a brincar com Ana Clara (sua colega de programa) sobre ela ser a próxima, mas não imaginou que seria sua vez.

“Uma coisa engraçada é que eu ‘zoei’ a Ana Clara no começo do ano, pois em 2020 a Titi Müller ficou grávida e teve que deixar o programa por conta da pandemia”, contou.

“Em 2021 foi a Vivian que engravidou e no primeiro programa deste ano fiquei sacaneando a Ana Clara: ‘Será que vai ter alguma surpresinha este ano?’ e acabou que eu que engravidei. Bom estou muito feliz, aprendendo tudo sobre gravidez e ultrassom e o bom também é que minha irmã é obstetra e vai fazer o parto”, finalizou.