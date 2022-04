Vídeo: Deolinda Ribeiro detona o ex-morador de rua: “você não é amante, é um aproveitador”

A advogada e DJ Deolinda Ribeiro voltou a apontar novamente sua metralhadora contra o ex-morador de rua Givaldo Alves, que virou celebridade nas redes sociais após ser flagrado pelo marido fazendo sexo dentro de um carro nas ruas de Planaltina, no Distrito Federal.

Ontem, ela fez um post nos stories do Instagram chamando Givaldo de “mendigo” e “nojento”. Ela diz: “Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse ‘mendigo’, que Deus me perdoe, Senhor, e esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento!”, disse a viúva de MC Kevin.

Respondendo ao comentário, Givaldo, agora autodenominado ‘Mendilover”, disse que talvez os dois tivessem algo em comum. “Talvez você esteja indignada por um mendigo haver ganho fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia, mas aí pensei: ‘Talvez tenhamos algo em comum, Florzinha’”, comentou.

Os internautas interpretaram a fala como uma referência ao fato de a advogada ter supostamente conseguido maior visibilidade depois da morte de seu ex-companheiro, MC Kevin, que faleceu em 16 de maio de 2021.

Deolinda voltou ao ataque nesta quarta-feira, nas redes sociais: “Mendigo por opção, né, querido? Porque Tem CNH, categoria D, daria um ótimo motorista, uma dicção perfeita, fala muito bem, e força nos braços para trabalhar, mas prefere usar para outras coisas (...)”

Para as mulheres, Deolinda pede que se unam. “Como é ridículo ver vocês dando razão para esse homem escroto. Mulher tem que estar do lado de mulher”, disse.