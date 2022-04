Ruby Hartley, a Stiorra de ‘The Last Kingdom’, diz como foi trabalhar com Alexander Dreymon

Cena de 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

Que o elenco de “The Last Kingdom” é bem unido não é surpresa nenhuma para os fãs da série da Netflix. Recentemente, a atriz Ruby Hartley foi toda elogios ao colega de elenco, o ator Alexander Dreymon.

E se trabalhando em frente às câmeras eles já se davam bem, quando Dreymon teve a oportunidade de dirigir um episódio, a boa relação continuou.

“Alex é uma pessoa muito calma e gentil e acho que isso realmente se mostrou na maneira como ele dirigiu também. Obviamente, ele conhece a série provavelmente melhor do que ninguém. Então, a maneira como ele dirigiu parecia perfeita. Eu me senti muito segura com ele, foi muito fácil confiar nele, simplesmente brilhante”, elogiou Hartley, durante entrevista ao portal Express.

Na quinta temporada, Dreymon dirigiu o segundo episódio. Na série, Ruby Hartley interpreta Stiorra e Alexander Dreymon dá vida a Uhtred, filha e pai, respectivamente.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: A história real por trás de ‘For Life’, série produzida pelo rapper 50 Cent