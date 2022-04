Rainha de bateria da Raça Rubro-Negra emagrece 71 kg e quer ser exemplo

A modelo Monalisa Moura está cheia de motivos para celebrar: após anos lutando contra o sobrepeso, ela conseguiu perde mais de 70 kg. Ao mesmo tempo, depois de dois anos sem Carnaval, ela retorna à Sapucaí, para desfilar pela Raça Rubro-Negra.

Monalisa é rainha de bateria da agremiação associada ao Flamengo. Também é musa da Unidos de Bangu, escola de samba do bairro de mesmo nome da zona oeste do Rio de Janeiro.

Ambas as conquistas são motivos de orgulho para a carioca. “Quero que olhem para mim e vejam minha história. Mostrar aonde as gordinhas podem chegar”, disse a modelo, em entrevista ao UOL.

Recentemente, Monalisa vem sendo criticada por “não saber sambar” - tal qual outras famosas, como a atriz Paolla Oliveira. Ela resolveu se pronunciar.

“Quem é contra que lute! Pois eu já lutei muito na minha vida pra chegar onde cheguei e pra ter todas as portas abertas pra mim. Acostumem-se, pois eu irei entrar nas portas que eu achar que me levarão a lugares altos. Quem me dá caminho não dorme!”, declarou a modelo, em sua conta oficial no Instagram.

Perda de peso

Ela passou anos fazendo dietas para emagrecer. Isso porque, mesmo após uma cirurgia bariátrica, Monalisa passou a sofrer com anorexia e bulimia, chegando até a depressão.

No pior momento de seu quadro depressivo, ela chegou a atentar contra a própria vida - mesmo estando grávida, de cinco meses. Na época, ela pesava 139 kg.

Após a cirurgia bariátrica, Monalisa passou a fazer jejuns extensos e tendo uma alimentação completamente desregulada, adotando a bulimia como alternativa. Ela engordou e emagreceu mais algumas vezes, até ter dinheiro para fazer novas cirurgias.

Há cinco anos ela vem conseguindo manter o peso, após reeducação alimentar e exercícios. “O mais importante não é a aparência, é a saúde”, decretou Monalisa, ao UOL.

