Quarto secreto com ‘poderes de Big Boss’ movimenta a madrugada no BBB

Na noite da última terça-feira, 05 de abril, Arthur Aguiar sentiu como é estar perto de viver uma eliminação no BBB 22. O participante do grupo ‘Camarote’ acreditou ter sido eliminado da competição, mas logo descobriu que foi salvo pelo público e recebeu algumas regalias ao chegar no quarto secreto.

Após receber 82,8% dos votos do público em um paredão falso disputado com Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer, Arthur foi levado para um quarto especial, através do qual poderá “interagir secretamente” com os demais moradores de casa e ficar de olho em tudo que eles fazem, e falam.

OH GENTE KKKKKK

o PA segurando o Arthur até o último segundo do Arthur na casa e ainda indo segurar a porta meu deus agora que reparei, to muito mal

pic.twitter.com/eTcxXVzeZM — maria ✨🖇️ (@nygmalpha) April 6, 2022

Com os poderes de Big Boss ele poderá cortar a água da casa, colocar todo mundo na Xepa, acordar todos a qualquer hora e trancar todos no jardim ou dentro da casa. Ao final, ele receberá um card que permitirá assistir todos os momentos de sua falsa eliminação.

Sem perder tempo, Arthur aproveitou os quitutes oferecidos no local, mandou um recado para a esposa, Maíra Cardi, e em seguida colocou suas estratégias de jogo em funcionamento.

Bebida para todos e água cortada

Enquanto se ambientava no quarto secreto, Arthur analisou cuidadosamente cada um dos poderes que estão disponíveis para serem utilizados durante sua estadia.

Entendendo as funcionalidades o brother logo dispara ao ver a possibilidade de mandar um cooler: “Eles bebem, e então falam mais”.

E não demorou muito para a ideia de Arthur surtir efeito. Após enviar as bebidas para a casa ele teve a possibilidade de ouvir algumas conversas interessantes a seu respeito.

No Quarto Lollipop, o brother flagrou Nat e Eli comentando sobre sua saída: “Pensávamos que ele era muito forte. Quando isso foi citado várias vezes entre a gente, a gente tinha medo de puxar o Arthur e sair. Tenho medo de ir com o Pedro”, afirma Nat.

Mas não foram só as conversas dos seus ‘desafetos declarados’ que se destacaram na madrugada. As conversas dos aliados de Arthur também chamaram atenção.

Em um dos momentos mais comentados no Twitter, Pedro Scooby é flagrado dizendo que ficou feliz com a “eliminação” do amigo.

ARTHUR PEGOU O SCOOBY NO PULO AAAAA #BBB22 pic.twitter.com/dZ9qdqzSAH — tai (@taizinh4) April 6, 2022

As declarações do surfista deram o que falar, assim como o receio de PA em estar “envolvido no deslize pontual” citado por Tadeu Schmidt no “discurso do eliminado”.