Possível ‘erro’ da produção deixa pista sobre paredão falso

Após ter sido “eliminado” com 82,8% dos votos do público na última terça-feira, 05 de abril, Arthur Aguiar conquistou sua passagem para o quarto secreto do BBB22. No entanto, o segredo pode estar prestes a ser revelado depois que um “deslize” da produção não passou desapercebido pelos demais brothers.

Enquanto conversam entre si e levantam a possibilidade de Arthur ter saído em um paredão falso, Jessi segue em direção à academia e nota que o boneco de Arthur permanece no local mesmo após sua eliminação. Rapidamente, ela grita sua descoberta para os demais participantes e mostra o boneco.

“Não, o Arthur ainda tá na academia! Olha aqui, gente é paredão falso! Olha aqui! Paredão falso!”, após a revelação da sister, os demais participantes comentam que realmente é estranho o desenho de Arthur permanecer no local, mas não dão muita atenção e voltam a conversar sobre outros assuntos.

No entanto, o deslize não passou desapercebido pelos espectadores e rapidamente diversos comentários, e memes, surgiram no Twitter, muitos deles criticando a produção que deixou esse pequeno detalhe escapar.

Esse BBB tá tão horrível que em menos de 24h eles já descobriram que o paredão era falso pic.twitter.com/9p86KWjf4y — Papos (@paposfut) April 6, 2022

Por outro lado, alguns usuários observaram que essa parece ser a dinâmica normal do programa, com o ícone do participante sendo retirado somente no dia seguinte a sua eliminação.

Enquanto isso, no quarto secreto...

Enquanto sua saída ainda repercute entre os demais participantes, Arthur Aguiar assiste tudo “de camarote” no quarto secreto.

Em determinado momento, para poder ouvir melhor a conversa de seus aliados, o brother usa mais um de seus poderes e decide cortar a água da casa para ouvir o que Paulo André, Pedro Scooby, Gustavo e Douglas Silva estão falando sobre ele.

Ele logo descobre que os brothers estão discutindo o provável motivo de sua saída da casa, e levantam a possibilidade da eliminação ter acontecido por um atrito com Lina.

“Para ele, a única coisa que complicava era o lance da Lina. De ter pegado mal para o público em relação a ele ter sido ‘desumano’. A única coisa que mesmo ele pedindo desculpas, mesmo entendendo, pode ter batido mal. Eu acho que não é isso não”, afirma PA.

Com o corte da água, Pedro Scooby teve seu banho interrompido e precisou improvisar uma saída rápida, mas nem um pouco prática: a piscina.

Scooby tentou tomar banho e percebeu que eles estavam sem água. Ele acabou indo tomar banho na piscina.



Arthur: “Na piscina? Com cloro? Que loucura! Que banho é esse?” #BBB22 pic.twitter.com/Cy4DGtSuwR — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 6, 2022

Após mergulhar para terminar o banho, o improviso de Scooby foi comentado por Arthur: “Que banho é esse, hein Pedro? Banho com cloro, mano? Na piscina? E tu acha que tá limpo? Que loucura...”.

Sem saber, PA concorda com o aliado: “Loucura...”, afirma o brother enquanto observa Scooby no gramado.