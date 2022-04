Paredão falso repercute nas redes sociais e até ex-sister comenta a dinâmica

O tão esperado paredão falso finalmente chegou ao BBB 22. A dinâmica, que ao invés de eliminar um participante garante algumas vantagens ao escolhido, está dando o que falar nas redes sociais. Teve até Ex-BBB comentando sobre a escolha de Arthur Aguiar para receber os poderes de ‘Big Boss’ durante sua estadia no quarto secreto.

Durante a votação desta semana que garantiu não só sua permanência no programa, mas também algumas informações privilegiadas, Arthur Aguiar recebeu 82,8% dos votos no paredão falso disputado com Eliezer, Linn da Quebrada e Gustavo.

Acreditando ter sido eliminado do reality, Arthur se surpreendeu ao entrar no quarto secreto e descobrir seus poderes de Big Boss.

MEU DEUS EU TO TODA ARREPIADA, ARTHUR AGUIAR É O NOME DELE #BBB22 #ArthurNoQuartoSecreto pic.twitter.com/0oP3kryMbJ — lari ✨ (@alaritweeta) April 6, 2022

Pouco tempo depois, as redes sociais foram completamente inundadas por comentários e memes da situação, com destaque especial para as possíveis reações dos demais participantes quando a dinâmica do paredão falso for revelada.

Arthur já pensando no que dizer quando voltar, e eu ansiosa pra ver o fogo no parquinho!!!! #ArthurNoQuartoSecreto #BBB22 pic.twitter.com/QFgAzS1xm5 — Marília Araújo🇾🇪 ♊️🌵🐾🍺🖤 (@MARLIAA38956460) April 6, 2022

eles berrando e a jessi falando obrigada pelo cooler e o arthur respondendo DE NADA KKKKKKKK a cara da galera quando ele voltar vai ser impagável #BBB22 #ArthurNoQuartoSecreto pic.twitter.com/6t2Us9dGOY — anália (@analiaogs) April 6, 2022

Teve até Ex-BBB comentando a dinâmica

Quem também não perdeu tempo em comentar a escolha do brother pelo público foi a Ex-BBB Lumena Aleluia, que utilizou seu twitter para fazer uma rápida comparação entre o favoritismo de Juliette, campeã do BBB 21, e a escolha de Arthur para o quarto secreto.

o legal do favoritismo da juliette é que ninguém lá dentro imaginava o sucesso, mas o arthur voltando todo mundo já vai entender que ele é o campeão — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) April 6, 2022

Por outro lado, a escolha do público não pareceu agradar a todos. Alguns dos torciam para que Gustavo fosse escolhido para a dinâmica na esperança de movimentar ainda mais o jogo.

Com isso, as tags #Queodio e #Flopou permaneceram entre os principais tópicos do Twitter ao longo de toda a noite.

"QUE ÓDIO" nos trends? a culpa é de vocês, agora não adianta reclamar que o BBB flopou o gustavo ia servir demais vei#BBB22 #ArthurNoQuartoSecreto pic.twitter.com/CDIcomgeSK — 𝒍𝒕𝒕 》》》🌹 (@_ltt__) April 6, 2022

o arthur pensando: puta merda que elenco chato esse programa flopou boninho me tira daqui #bbb22 pic.twitter.com/75eSNVsNKX — Bel Gimenez (@belsempadrao) April 6, 2022

Alguns dos usuários mais atentos também não perderam a oportunidade de comparar a ida de Arthur Aguiar para o quarto secreto, com o paredão falso que colocou a atriz Carla Diaz na mesma situação durante a edição de 2021 do programa.

Rapidamente algumas publicações relembraram as reações provocadas pelas atitudes da atriz ao deixar o quarto secreto e resgataram a interação entre os dois, que chegaram a contracenar em trabalhos anteriores.

a carla diaz passando dicas para o arthur aguiar de como estragar um paredão falso pic.twitter.com/u0QwW3LJ9e — Igor (@igormadias) April 6, 2022

paredão falso:



bbb21: carla diaz

bbb22: arthur aguiar



SÃO OS IRMÃOS MALDONADO!! #BBB22 pic.twitter.com/pB9wFqqyEF — Lucusse11 (@lucusse11) April 6, 2022

E é lógico que a própria atriz, e Ex-BBB, também não ficou de fora e comentou sobre a dinâmica em seu perfil no Twitter: