Mãe de Selena Gomez fala de sua relação com a filha sobre transtorno bipolar da cantora: “Não estava funcionando”

A mãe de Selena Gomez, Mandy Teefey, admitiu que seu estilo de ser mãe “não estava funcionando” para seu relacionamento com a estrela enquanto ela passava por lutas pessoais. Informações são do portal Newsweek.

Gomez e Teefey anunciaram recentemente que se uniram à empresária Daniella Pierson para lançar a nova plataforma Wondermind, que fornece recursos gratuitos apoiados por especialistas para quem busca apoio em saúde mental.

E durante uma aparição no Good Morning America da ABC na segunda-feira (4), Teefey disse que teve que reaprender a cuidar de sua própria filha, que revelou em 2020 que havia sido diagnosticada com transtorno bipolar.

Em entrevista

Quando o entrevistador Juju Chang questionou a ela sobre que conselho ela tinha para outros pais, Teefey respondeu: “Para ouvir e apenas fazer o trabalho ao lado da criança.”

Reprimindo as lágrimas, Teefey continuou: “Você tem que aprender a falar com eles do jeito que eles precisam ser falados, amá-los do jeito que eles precisam ser amados.

“Eu estava cuidando dela de uma maneira que eu precisava ser cuidada quando era mais jovem. Isso não estava funcionando para o nosso relacionamento, então tivemos que aprender a nos comunicar uma com a outra, e tem sido incrível desde que tiramos um tempo”, completou.

A jornada da cantora em relação à sua saúde mental

Selena Gomez também falou sobre sua própria jornada de saúde mental ao longo dos anos, ainda mais sendo uma estrela infantil em Hollywood.

“Crescer sob os holofotes definitivamente me ensinou muito”, contou. “Eu não posso acreditar que estou onde estou mentalmente, só porque dei os passos necessários para me afastar disso. Porque não é normal.”

“Eu realmente quero que as pessoas sejam compreendidas, vistas e ouvidas. Tudo bem não estar bem.”

“Se sou conhecida por alguma coisa, espero que seja simplesmente pela maneira como me importo com as pessoas”, completou a artista. “E aqueles dias em que eu não quero sair da cama, se eu tivesse algo como Wondermind – mesmo que demorei um minuto para conseguir – está lá. E há algo que é realmente reconfortante nisso”, completou a artista.

O distanciamento das redes sociais

Selena se distanciou das mídias sociais, sendo um dos caminhos que encontrou para cuidar de sua saúde mental. Sua equipe a auxiliou para a geração de conteúdo em seu Instagram, que hoje conta com 310 milhões de seguidores.

“Não entro na internet há quatro anos e meio”, contou ela a Chang. “Mudou minha vida completamente. Estou mais feliz, estou mais presente, me conecto mais com as pessoas. Isso me faz sentir normal.”

Ao falar sobre seu diagnóstico de transtorno bipolar, Selena continuou: “Foi muito libertador ter a informação. Isso me deixou muito feliz, porque comecei a ter um relacionamento comigo mesma e acho que essa é a melhor parte. o mais feliz que já estive. Minha mãe sabe.”

Teefey, que relatou lidar com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e trauma, revelou que os problemas de saúde mental são muito mais difundidos do que muitas pessoas inicialmente acreditariam.

“Está em todo lugar”, disse ela. “Quero dizer, todo mundo, especialmente com a pandemia, está experimentando emoções e sentimentos e esse vazio que não estão acostumados a navegar e ter que carregar”.

À medida que Gomez adota uma visão saudável da vida, ela também está saboreando um marco próximo – completar 30 anos em julho.

“Eu não poderia estar mais emocionada por entrar neste capítulo, sozinha, independente, forte, confiante”, disse ela. “Isso é tudo que eu realmente quero. Estou animada.”