Falso médico tentou arrancar R$ 7 mil da família de Rodrigo Mussi

O advogado Diego Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Musso, que está internado no Hospital das Clínicas após sofrer grave acidente de carro, denunciou nesta terça-feira que um falso médico tentou aplicar um golpe em sua família.

De acordo do Diego, ele se passou pelo médico responsável pelos cuidados de seu irmão no Hospital das Clínicas e pediu R$ 7 mil para que seu Rodrigo tivesse acesso a remédios que o hospital não teria como fornecer. “O pior foi se passar por um médico do HC dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rod [Rodrigo]”, disse.

O advogado disse que já passou todas as informações sobre o estelionatário para a polícia, que já abriu inquérito para investigar a tentativa de estelionato do falso médico.

De acordo com o último boletim médico divulgado pela família, Rodrigo estava bem agitado e se mexendo bastante, à medida que a equipe médica começa a reduzir a sedação.

Rodrigo estava no bando de trás de um carro de aplicativo na madrugada da última quinta-feira quando o carro bateu contra um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Por estar sem o cinto de segurança, com o choque foi violentamente arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano e diversas fraturas nas pernas e braços. Ele passou por duas cirurgias e segue internado em estado grave no HC.

Em depoimento à polícia, o motorista do aplicativo disse que dormiu no volante e só acordou com o choque da batida. Ele vai responder por lesão corporal culposa na direção de veículos automotor.

