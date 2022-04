Este é o novo filme da Netflix para quem gostou de ‘Não Olhe para Cima’

A Netflix estreou o filme “Granizo” nesta semana, uma comédia dramática argentina sobre um meteorologista em descrédito. O longa está em primeiro lugar entre os mais vistos na plataforma.

O protagonista da história é Miguel Flores (Guillermo Francella), meteorologista famoso com status de estrela de cinema. Contudo, em seu primeiro dia em um novo programa, ele erra completamente a previsão do tempo e acaba se tornando odiado por todo o país.

Além da associação com questões climáticas, tal qual “Não Olhe para Cima”, o filme é uma grande comédia de absurdos: após perder o estrelato e toda a sua turnê, Miguel vê sua credibilidade indo pelo ralo.

A partir deste ponto, ele precisa voltar a sua cidade natal e entrar em uma jornada de autodescoberta. “Granizo” tem roteiro coescrito por Nicolás Giacobone (”Birdman”).

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: Ator principal de ‘Um Perfil Para Dois’ tem relação triste com o cinema