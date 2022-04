Camila Queiroz posta foto de lingerie e recebe elogios nas redes sociais

Camila Queiroz quebrou, nesta quarta-feira (06), ao postar uma sequência de fotos só de lingerie e com uma toalha na cabeça. Nas fotos, a eterna Angel, de “Verdades Secretas” aparece encostada em uma janela, que tem ao fundo uma montanha e alguns prédios.

O post chamou a atenção dos fãs da atriz, que é casada com o ator Klebber Toledo e segue contratada da Netflix Brasil. Nos comentários, eles elogiaram a famosa, chamando ela de “deusa”, “linda” e “perfeita”. Um seguidor ainda mandou um recado para o marido dela: “Klebber Toledo você é um sortudo, tu sabe né”, escreveu um fã do casal.

Além das fotos no Instagram, Camila Queiroz revelou alguns planos para o futuro. Em entrevista à revista Quem, a atriz comentou que deseja morar fora do Brasil novamente.

“Tenho muita vontade e sempre deixei claro. Eu estava morando em Nova York (EUA) quando voltei para o Brasil para fazer ‘Verdades Secretas’. Tenho muita vontade de voltar para lá para estudar e buscar oportunidades”, disse a atriz.

LEIA TAMBÉM: Após virar onça em ‘Pantanal’, Juliana Paes arranca elogios das redes sociais

Com trabalhos no streaming, como a Netflix Brasil, Camila Queiroz falou ainda sobre o sucesso das atrizes brasileiras em Hollywood: “Fico muito feliz que a gente está conseguindo enxergar globalização de elenco e acho que o streaming trouxe muito isso. Conseguimos ter casting variado com etnias, culturas, tanto em séries como em filmes. Conseguimos exportar muitos talentos, mas também temos tanta gente incrível no Brasil que merece ter espaço lá fora”.

E a Netflix?

Após o sucesso de Camila Queiroz e Maisa Silva na série brasileira “De Volta aos Quinze”, a Netflix confirmou que a produção foi renovada para uma segunda temporada.

Maisa Silva e Camila Queiroz, protagonistas de 'De Volta aos Quinze' (Foto: Divulgação)

A produção é inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, “De Volta aos Quinze″, que mostra a personagem Anita em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento. A série tem seis episódios, de 40 minutos cada.

Klara Castanho, João Guilherme, Caio Cabral, Pedro Vinícius, Antonio Carrara e Pedro Ottoni já estão confirmados na 2ª temporada.

LEIA TAMBÉM: Falso médico tentou arrancar R$ 7 mil da família de Rodrigo Mussi