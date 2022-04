Bruno de Luca, do ‘BBB - A Eliminação’, revela que vai ser pai

Bruno de Luca, que apresenta o “BBB - A Eliminação” e o “Vai pra Onde?”, ambos no Multishow, anunciou que vai ser pai. O ator e apresentador é casado com Sthéfany Vidal.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metropoles, a gestação do primeiro herdeiro está no terceiro mês: “Estamos juntos há dois anos e três meses. Teve a pandemia e ficamos grudados o tempo todo e o resultado foi esse. Meu sonho sempre foi ser pai, mas eu achava que nunca mais ia ser, pois a minha vida de solteiro também era muito boa e eu não achava ninguém que me fizesse ter vontade de deixar de ser solteiro”, explicou.

Vale destacar que durante o “BBB - A Eliminação”, Bruno de Luca chegou a brincar que Ana Clara, que também apresenta o programa seria a próxima a deixar a atração semanal, já que ela entraria em licença maternidade. Antes dela, Titi Müller e Vivian engravidaram e deixaram o programa do Multishow.

“Uma coisa engraçada é que eu zoei a Ana Clara no começo do ano, pois em 2020 a Titi Müller ficou grávida e teve que deixar o programa por conta da pandemia. Em 2021 foi a Vivian que engravidou e no primeiro programa deste ano fiquei sacaneando a Ana Clara: ‘Será que vai ter alguma surpresinha este ano?’ e acabou que eu que engravidei. Bom estou muito feliz, aprendendo tudo sobre gravidez e ultrassom e o bom também é que minha irmã é obstetra e vai fazer o parto”, contou o famoso.

Segundo Bruno, a gravidez foi uma surpresa para o casal, já que eles não estavam planejando aumentar a família agora.

Outro ponto importante é que o “Vai pra Onde?”, programa fixo de Bruno de Luca é uma atração onde o famoso viaja para vários destinos no mundo e, por isso, fica muito tempo longe de casa. Será que ele vai levar a família toda ou vai para de gravar?

