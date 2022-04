Ator de ‘The Last Kingdom’ compartilha “fórmula do sucesso” da série

Cena de 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

A série “The Last Kingdom” já foi encerrada, mas as histórias de bastidores continuam rendendo. Dessa vez, um dos protagonistas resolveu compartilhar qual é a “fórmula do sucesso” da produção britânica.

“Trabalho duro. Comprometimento. Devoção à arte. Silêncio no set. E travando os quadris de Uhtred. Estes são os ingredientes secretos para o sucesso que ‘The Last Kingdom’ se tornou ao longo dos anos…”, escreveu Arnas Fedaravičius, em vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.

O ator interpretou Sihtric na série medieval. Nas imagens gravadas por ele, surge o ator Alexander Dreymon, aproveitando seu tempo livre para jogar golfe.

Se pode parecer difícil imaginar Uhtred, um guerreiro feroz e destemido, em momentos de descontração, Arnas revelou que é possível - e os fãs adoraram.

“Claro que você está criando o caos”, escreveu uma. “Não entendo porque essa cena não foi incluída na versão final. Claramente uma saída”, comentou outra.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

