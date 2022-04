Você estava atento? Detalhes que podem ter passado despercebido no trailer de ‘Elite’

A Netlix divulgou o trailer da quinta temporada de “Elite” na última quarta-feira (30), após meses de expectativa dos fãs. Mas será que você captou todos os detalhes?

As imagens mostram que a próxima temporada deve começar logo após a fatídica festa de Ano Novo de Phillipe e a partida de Guzman. Isso porque o segredo sobre a morte de Armando tem potencial para destruir o romance entre Samuel e Ari.

Também é possível perceber que Rebeca está passando por um processo de autodescoberta - o que deve vir disso? Já Omar está superando o término com Ander.

O novo ano ainda deve trazer uma confissão de Phillipe, explorar os problemas de raiva descontrolada de Patrick, a vingança de Benjamin e um rompimento do pacto entre Samuel e Rebeca.

Mas, o melhor de tudo é que os novos personagens já foram vistos pela primeira vez. Apareceram Adam Nourou como Bilal, Valentina Zenere como Isadora e o brasileiro André Lamoglia como Gonzalo.

Assista novamente ao trailer:

A quinta temporada de “Elite” estreia na próxima sexta-feira (8).

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

