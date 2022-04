‘Tudo leva a crer que o jogo está ganho’, diz Eliezer sobre a final do ‘BBB 22’

Enfrentando o paredão falso do “BBB 22″, Eliezer resolveu prever o futuro do reality show e conversou com Natália sobre quem estará na final do programa.

Após o jogo da discórdia, o brother e a sister foram para o quarto lollipop e conversaram sobre o andamento do jogo. Enquanto Natália fazia cafuné no brother, ele disparou: “O programa já está ganho, né?”, falando sobre quem deve estar na grande final do “BBB 22″.

No "BBB 22", Eliezer e Natália no quarto Lollipop, após o jogo da discórdia (Divulgação/Globo)

Em seguida, Natália respondeu: “Não quero pensar assim, não”, tentando acalmar o affair, que está abalado após todos os seus aliados saírem do reality show da Globo.

Depois, Eli retruca e mantém seu posicionamento: “Também não quero, mas você vê que nas atuais circunstâncias tudo leva a crer. Eles não tiveram nenhuma, nenhuma eliminação em três meses de programa. Em todos os Paredões que a Jessi e que a Lina foram tinha um de nós: do Lollipop”, avalia Eliezer.

Veja como foi o jogo da discórdia ontem no 'BBB' Globo (Reprodução)

Segundo Eli, o grupo dos famosos (Paulo André, Douglas Silva, Arthur Aguiar e Pedro Scooby) está mais forte e com chances de ir para a final do programa, já que todos que eles enfrentam nos paredões não conseguem permanecer no reality. Será que é isso mesmo?

Pipocas crescem nas redes sociais

Enquanto, Eliezer anda pessimista dentro da casa do “BBB 22″, o ranking dos anônimos do “Big Brother Brasil” ganha novas configurações e eles seguem crescendo em números de seguidores.

Com o fim da 11ª semana de confinamento, o público começa a enxergar a final do programa, mas antes disso, um novo queridinho dos fãs do programa da Globo subiu nas pesquisas e aumentou o número de seguidores no Instagram.

Gustavo deixa a casa de vidro e entra para jogar no "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Depois da liderança, que mandou Eslovênia para casa, Gustavo ganhou impulso no Instagram e atingiu 1 milhão de seguidores. Já Paulo André, que entrou no camarote, segue sendo o mais seguido do Top 9.

Confira o ranking dos pipoca

Gustavo: 1.072.732 seguidores

Jessilane: 1.170.000 seguidores

Eliezer: 1.043.000 seguidores

Natália: 2.100.000 seguidores

