Torcida de Arthur faz campanha por quarto secreto e memes invadem as redes sociais

Torcida usa memes para pedir Arthur Aguiar no quarto secreto Twitter (Reprodução)

O paredão falso está chegando e, com ele, muitas expectativas quanto aos novos rumos do “BBB 22″. Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer estão na berlinda de mentirinha que, na noite desta terça-feira (5), vai levar alguém direto para um quarto secreto.

O cômodo terá uma decoração predominantemente preta e grandes telas de TV. Por lá, o participante escolhido terá chances de controlar os confinados de algumas maneiras.

No Twitter, a hashtag “ArthurNoQuartoSecreto” é uma das mais comentadas nesta manhã. Fãs do ator fazem campanha para que ele seja o escolhido e possa ter uma visão mais privilegiada do jogo. Memes, claro, não faltam.

Confira algumas das menções na rede social:

Imaginem a reação da casa vendo o Arthur ser “eliminado” e depois a reação quando ele voltar 🤣 será IMPAGÁVEL#BBB22 #jogodadiscordia #ArthurNoQuartoSecreto pic.twitter.com/A0WM5Xt7zp — Tadeuzão da massa (@TADEUZAODAMASSA) April 5, 2022

"Nofffa gustavo vai cortar a água da casa, mandar todos pra xepa e acordar a galera, que legal!". Na verdade, que BOSTA! kkkk nada será igual ver a cara das CUmadres vendo o Arthur voltar depois de terem celebrado na piscina, só quem é da padaria entende! #ArthurNoQuartoSecreto pic.twitter.com/FZSp2BggXM — Professor Planck (@ProfessorPlanck) April 4, 2022

Como se formou o paredão falso

Após a eliminação de Eslovênia, no domingo (3), os brothers e sister tiveram pouco tempo para se preparar para uma nova prova do líder e, depois, para a formação de um paredão.

A prova era um jogo de tabuleiro, onde cada um tinha seu avatar. Posicionados nos tabuleiros, após o sorteio de bolas das cores amarela, branca e amarela, cada um anda na sua raia. Ao sortear a bola amarela, o avatar fica parado, a branca anda uma casa e o vermelho duas.

Paulo André, Gustavo e Arthur chegaram na final da prova do líder. Mas, PA acabou levando a melhor e virou o líder da semana. Em seguida, ele indicou Lina para o paredão, que acabou puxando Gustavo. Depois de um sorteio, que deu R$ 100 mil para Jessi, ela indicou Arthur para o paredão falso do “BBB 22″. Por fim, o voto da casa foi aberto e Eliezer foi o último emparedado.

‘Atitude de milhões’ e ‘atitude de centavos’

Veja como foi o jogo da discórdia ontem no 'BBB' Globo (Reprodução)

O clima na casa do “BBB 22″ já esquentou mesmo antes do quarto secreto. Como toda segunda-feira, ontem (4) foi dia de jogo da discórdia. Desta vez, os confinados precisavam escolher duas pessoas diferentes para receber as seguintes plaquinhas: “atitude de milhões” ou “atitude de centavos”.

Antes de o game começar, o apresentador Tadeu Schmidt disse que seria necessário que cada um justificasse sua escolha. “Caprichem”, brincou.

Gustavo e Pedro Scooby foram eleitos os brothers com “atitude de milhões”. Já Natália foi eleita a sister com o “jogo de centavos”.