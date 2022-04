‘Star Wars’: Mark Hamill posta foto histórica dos bastidores do primeiro filme

Para os mais geeks, uma foto postada no último final de semana no perfil oficial do Instagram do ator Mark Hamill, nosso eterno Luke Skywalker, foi como um afago no coração. O ator postou uma foto histórica das filmagens do primeiro filme que deu início ao universo de Star Wars no cinema.

Na imagem, Mark Hamill está sentado ao lado de seu companheiro de elenco, Sir Alec Guinness, que interpretou ninguém mais, ninguém menos do que o primeiro Obi-Wan Kenobi. Os dois estão nos bastidores das filmagens do primeiro filme, ‘Star Wars Episódio IV: A New Hope’, um filme que estreou em 25 de maio 1977.

Veja também: Criador de ‘Lost’ estaria trabalhando no próximo filme de Star Wars

Mark Hamill escreveu ao lado de fotos icônicas do astro: “Nascido em 2 de abril de 1914, #AlecGuinness é um dos melhores e mais versáteis atores de todos os tempos. Ele também era gentil, caloroso, espirituoso, bem como generoso e despretensioso. Ele era tudo que eu queria que ele fosse... e muito, muito mais”.

Alec Guiness interpretou o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, que leva Luke em uma grande aventura pela galáxia. Na época, o ator mais estabelecido para trabalhar no filme, a gravidade que Guinness trouxe para o papel fez com que Kenobi se tornasse tão popular que ele apareceu nos dois filmes seguintes, apesar do personagem ter sido morto por Darth Vader no primeiro.

O personagem passou a ser interpretado por Ewan McGregor na trilogia pré-sequência, começando com ‘Star Wars I: A Ameaça Fantasma’, em 1999.

Além disso, a série ‘Obi-Wan Kenobi’, que trará de volta Ewan McGregor em seu papel icônico, está com data de estreia agendada para 27 de maio na Disney Plus.