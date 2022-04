Primeiro eliminado do ‘BBB 22′, Luciano Estevan, recebe proposta para atuar em filme pornô gay

Ao deixar o ‘Big Brother Brasil’, é natural que os participantes procurem solidificar algum tipo de carreira do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. E com o primeiro eliminado do ‘BBB 22′ não foi diferente. Luciano Estevan, o ex-participante ‘pipoca’ do elenco atual, parece estar dando seguimento a outros caminhos fora do reality.

O ex-BBB havia criado uma conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans e também teve um vídeo íntimo seu vazado.

Em uma página de fofocas no Instagram, o ator pornô gay, Diego Sans, fez um convite inusitada a Luciano neste sábado (2), que em seguida reagiu à proposta.

Diogo havia escrito: “E aí, Luciano, ‘bora’ um feat?”

Luciano havia respondido ao ator com um emoji, mas não houve detalhes de que a proposta seria aceita ou não.

A busca e o desejo pela fama

Antes de integrar ao elenco do reality show, Luciano era conhecido por atuar em uma série de desenhos infantis no YouTube.

Assim que o participante entrou na casa mais vigiada do Brasil, os usuários da internet resgataram diversas postagens de Luciano sobre sexo em suas redes sociais. No Twitter, o ex-BBB costumava curtir postagens de conteúdo adulto, além de compartilhar os desejos que possuía.

Após a repercussão, a equipe do ‘pipoca’ correu para eliminar os registros sobre as atividades de Luciano nas redes, voltadas à acessos à conteúdos sexuais. Contudo, os prints já estavam lançados, dificultando o esforço de abafar o caso.

Durante a semana em que o participante ficou no ‘BBB’, Luciano revelou seu desejo de ser famoso no mesmo nível em que a cantora norte-americana Beyoncé é reconhecida.

A fala de Luciano gerou diversos memes na internet. Ao ser eliminado com 49,31% dos votos no início da segunda semana, o ‘pipoca’ entrou na brincadeira sobre os memes relacionados ao seu desejo de ser famoso.