‘Pantanal’: Renato Góes vai desaparecer após a primeira fase da novela?

No Remake de "Pantanal", Renato Góes interpreta José Leôncio, na primeira fase da novela (Reprodução/Globo)

Renato Góes foi um dos grandes sucessos do remake de “Pantanal”. Na pele de José Leôncio, o ator interpretou com maestria o personagem que também marcou a novela original, exibida em 1990. Mas, com o fim da primeira fase da trama da Globo, será que ele vai desaparecer?

No remake de "Pantanal", José Leôncio (Renato Góes) viaja ao Rio de Janeiro Zé Leôncio ( Renato Góes ) (JOAO COTTA/Globo/João Cotta)

Seguindo os planos da novela criada por Benedito Ruy Barbosa, o ator deve realmente sumir após o início da nova fase de “Pantanal”, já que Zé Leôncio fica mais velho e começa a ser interpretado por Marcos Palmeira, ator que também esteve no folhetim exibido na extinta TV Manchete.

Mas a despedida de Renato Góes não será completa. Já que o ator deve aparecer como o pai de Jove (Jesuíta Barbosa) em alguns flashbacks, que devem começar a acontecer durante a segunda e a terceira fase de “Pantanal”.

Em seu perfil oficial do Instagram, Renato é só elogios ao personagem. Em muitos posts, ele fala sobre a trajetória e os bastidores da novela de Bruno Luperi. Mas, também descreve como foi viver o peão: “Zé Leôncio. Dei meu sangue, doei o meu amor. Emprestei o que tenho de melhor e o que tenho de pior em mim. Que seja uma potente jornada! Gratidão mestres!”, colocou o famoso em uma foto.

Já Marcos Palmeira celebra o seu retorno ao folhetim e promete homenagear Cláudio Marzo, ator que viveu o personagem em sua fase adulta, na primeira versão da trama.

Marcos Palmeiras esteve na primeira versão de 'Pantanal' em 1990 Cap 51 - Cena 21 - José Leôncio ( Marcos Palmeira ) (Foto: Reprodução)

“Para mim está sendo uma experiência incrível poder chegar a essa fase da minha vida, com quase 60 anos, e receber um presente desse”, declarou Marcos Palmeira, que viveu Tadeu, na novela de Benedito Ruy Barbosa.

Para o ator, o ator veterano tem sido referência e inspiração para compor o novo Zé: “Trago do Cláudio a tranquilidade. Nunca vi ele desesperado, levava horas pra se maquiar lá no Pantanal, sempre numa tranquilidade”.

