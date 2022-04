Mais um recorde: Anitta atinge o 1º lugar em parada internacional da Billboard

Anitta atingiu o primeiro lugar da Billboard Global 200 (Excl. US) nesta segunda-feira (4), acumulando assim mais um recorde em sua carreira internacional, graças ao hit “Envolver”.

Com isso, ela se torna a primeira brasileira - mais uma vez - a realizar tal feito.

A parada Billboard Global 200 (Excl. US) mede a popularidade das músicas ao redor do mundo, mas excluindo os dados dos Estados Unidos.

Uma outra lista, chamada simplestemente de Billboard Global 200, inclui a contagem estadunidense. Nessa, Anitta surgiu em quinto lugar. Faz três semanas que “Envolver” entrou na lista - e segue crescendo.

O primeiro está ocupado por “Heat Waves”, do grupo Glass Animals. Vale lembrar que esta era a música que estava em primeiro lugar no Spotify Global até o dia 25 de março, quando a brasileira tomou para si a posição.

‘Envolver’, o hit mundial de Anitta

Apesar de ter sido lançada em novembro do ano passado, somente agora a música conquistou o público. Ela foi lançada pouco após “Faking Love” e antes de “Boys Don’t Cry”, principal aposta da brasileira para seu próximo álbum, “Versions of Me”.

Então como “Envolver” se tornou um hit?

Após vídeos da coreografia da cantora no evento “Bloco da Anitta”, no Rio, serem divulgados, a música estourou em diversos países latinos.

No TikTok, diversas pessoas do mundo todo foram desafiadas a realizarem um challenge, reproduzindo os passos da cantora. O desafio ganhou o nome de ‘El paso de Anitta’ e milhares de fãs já reproduziram a dança nas redes sociais.

“Versions of Me” será lançado no dia 12 de abril. A data coincide com o início do Coachella, um dos festivais de música mais importantes dos Estados Unidos e que Anitta se apresentará, como um das principais atrações.

