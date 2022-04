Lexa e Ferrugem são anunciados como atrações do Espaço Favela no Rock in Rio

A funkeira Lexa foi confirmada como uma das atrações da próxima edição do Rock in Rio, na noite desta segunda-feira (4). Ela será a atração principal do Espaço Favela no dia 11 de setembro, o último dia do festival carioca - mesmo de Dua Lipa no Palco Mundo.

“É com muita alegria que venho falar que estarei no Rock in Rio! Serei headliner do dia 11 de setembro no Palco Favela. Prepararei o melhor show! Aguardem!”, declarou a cantora, em sua conta oficial no Instagram.

O pagodeiro Ferrugem também sobe ao palco do Espaço Favela, no dia 10 de setembro. Ele se apresenta no mesmo dia em que Coldplay dá o tom ao Palco Mundo.

“Cara! É de verdade ! Eu fui convidado pra cantar no Rock in Rio e vai ter samba sim! Só que alem da honra de cantar no maior festival que existe, eu também fui nomeado embaixador do Espaço Favela! Ou seja, a honra toma uma proporção ainda maior”, comemorou o cantor, pelo Instagram.

Confira o line-up completo do Espaço Favela:

02/09: Gangrena Gasosa, Affront, Revengin;

Gangrena Gasosa, Affront, Revengin; 03/09: PK (participação de MC Don Juan), Bin e Azula;

PK (participação de MC Don Juan), Bin e Azula; 04/09: Funk Orquestra, Buchecha e Taylan;

Funk Orquestra, Buchecha e Taylan; 08/09: Drenna, Th4i (participação de Lia Clarck), Izrra;

Drenna, Th4i (participação de Lia Clarck), Izrra; 09/09: MD Chefe e Domlaike, Choice e Marvvila;

MD Chefe e Domlaike, Choice e Marvvila; 10/09: Ferrugem, Orochi e El Pavuna;

Ferrugem, Orochi e El Pavuna; 11/09: Lexa, Azzy e Ella Fernandes;

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. A edição deste ano trará nomes como Guns n’ Roses, Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Måneskin, Coldplay e Camila Cabello.

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

