Jojo Todynho faz apelo nas redes sociais, após fortes chuvas no Rio de Janeiro

Em momentos em que até durante o jogo da discórdia do “BBB 22″ se fala de responsabilidade social, Jojo Todynho usou o seu perfil no Twitter para falar diretamente com seus fãs e seguidores sobre as fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro.

Em um post, a famosa pediu ajuda para as famílias que enfrentam dificuldades: “Gente que tristeza muitas famílias perderam tudo e ainda tivemos perda de vidas também, mas já estou aqui ajudando algumas pessoas, Deus por favor para chuva”.

Jojo Todynho finalizou o post com um pedido aos fãs que podem ajudar os desabrigados das chuvas no Rio de Janeiro: “Gente vamos a judar na medida que puder sempre é bem vindo”.

Gente que tristeza muitas famílias perderam tudo e ainda tivemos perda de vidas também, mas já estou aqui ajudando algumas pessoas, Deus por favor para chuva. 🥺😭🙏🏾



Gente vamos a judar na medida que puder sempre é bem vindo. — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) April 2, 2022

Com mais de três mil curtidas, o post da funkeira no Twitter movimentou as pessoas, que compartilharam e comentaram a atitude da campeã do reality show “A Fazenda 12″.

Um seguidor elogiou Jojo e escreveu: “Ela é um ser humano legal”. Outro admirador da famosa disse: “Essa mulher é incrível, humildade pura, sou fã. Já uma terceira disse: “Minha patroa é sem palavras! Amo”.

Força aí Jojo, passamos por isso aqui já Bahia e é trágico demais. 🥲🥲🥲 https://t.co/U8StncMUti — MIHAILE AGUIAR 🍞✨ (@ednasouza2013) April 2, 2022

Há também quem critique a postura de Jojo Todynho ao comentar que está ajudando os desabrigados da chuva. Um perfil do Twitter questionou: “É preciso falar que está ajudando?”.

Mais reações

E preciso falar q tá ajudando🙄 https://t.co/rComSK8AJ9 — POLLYANA Moraes (@Poly12e) April 2, 2022

Muito triste as pessoas perdendo tudo..😪💔 https://t.co/IHe31rn04U — Faixa de ouro🥳✌ (@pilotodfuga22) April 2, 2022

Jojo na Dança dos Famosos

Jojo Todynho estreou, no último domingo (03), na “Dança dos Famosos”, novo quadro apresentado por Luciano Huck, no “Domingão”, e seu ritmo chamou a atenção da web, que foi só elogios para a famosa.

Jojo Todynho estreia na "Dança dos Famosos" e é aplaudida no "Domingão com Huck" (Reprodução/Instagram)

Ao vivo, a funkeira dançou ao ritmo de “Você Não Vale Nada”, da bandaCalcinha Preta e foi aplaudida de pé pela plateia e muito elogiada pelos jurados. Mas, fora do palco, nos ensaios, Jojo passou por algumas dificuldades e contou tudo para Luciano e a audiência do programa da Globo.

“No primeiro dia de ensaio, eu chorei. Às vezes eu me saboto e leio comentários e as pessoas fazem de tudo pra me colocar pra baixo. Eu fiquei na minha limitação, porque eu estou bem acima do meu peso e não tenho vergonha disso”, desabafou a funkeira.